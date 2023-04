Rubén Moreira alerta sobre un problema estructural importante en materia de seguridad social

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, que “tenemos en México un problema estructural importante en materia de seguridad social”.

En compañía de Mario Di Costanzo y del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, el líder priista se refirió a la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“La seguridad social en nuestro país no es suficiente por dos razones, porque hay una gran cantidad de personas, sobre todo mujeres, que no tienen seguridad social, médica, de jubilación, porque no cotizan, ni en el IMSS ni en el ISSSTE, y por otro lado, los hospitales se han enfrentado a realidades como la de no tener una industria farmacéutica nacional fuerte, con procesos trasparentes”, indicó.

Subrayó la importancia de fortalecer la industria farmacéutica nacional

FOTO: Especial

Moreira señala afectaciones al esquema del seguro popular

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que “se destruyó el esquema del seguro popular, si bien no era la panacea, estaba bien armado. Al presidente le presentaron una realidad que no era y ahora no tenemos un esquema que nos saque del atolladero”.

Agregó que la ventaja que tenía el seguro popular es que destinaba recursos a los hospitales públicos, “hoy esos hospitales no tienen recursos, no pueden comprar medicamentos”.

Respecto a la Ley de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que se abordó en la semana en la Cámara de Diputados, mencionó que ésta ocasionó cinco graves daños: “desaparece el Conacyt; los estados y las universidades públicas ya no tienen opinión eficaz en la toma de las decisiones para la investigación; ya no va a haber presupuesto seguro, ni fideicomisos para garantizar investigación; ya no está garantizado el presupuesto global y habrá una centralización de las decisiones.

SIGUE LEYENDO:

Yucatán: Mauricio Vila pide a taxistas no caer en la tentación de colaborar con el crimen organizado

Pensión Bienestar: ¿cuándo termina el cambio de tarjeta para los adultos mayores que cobran con BBVA?

Ariadna Montiel y Cuauhtémoc Blanco acuerdan donar sillas de ruedas tras perder apuesta del clásico capitalino