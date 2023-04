Frente a frente con Marcelo Ebrard: su relación con las “corcholatas”, la tragedia migrante, la 4T y su libro

Este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló de su más reciente libro "El camino de México" y sus planes de aquí a las elecciones presidenciales de 2024. En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, dijo que en ese texto comenta las causas que ha defendido, los fracasos a lo largo de su trayectoria política, sus alcances, quién influyó en él, pero también habla de su familia, entre otras cosas.

"Es un ejercicio de compartir quién eres como hombre público, llevo 42 años, se ve fácil pero es toda una vida, en tareas públicas y a nosotros nos define lo que has hecho, más que lo que has dicho y ahí está todo, no eludo ninguno tema, Línea 12, New's Divine", aseguró.

Destacó que en este libro trata temas que han estado a favor y en contra de él, "todo trato de abordarlo en un ejercicio de honestidad y también humildad, no soy soberbio, nunca he sido ni seré".

Agregó que también señala cuáles fueron sus errores en el Fobaproa o en la reconstrucción de la Ciudad de México, y cómo conoció a Andrés Manuel López Obrador, y los motivos por los que decidió apoyarlo, y cómo han trabajado a lo largo de 23 años.

Apuntó que en este texto también plantea lo que ha aprendido durante su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que ha visto y las conclusiones que ha logrado sacar y que pueden ser importantes para el futuro de México, así como hacia dónde debe ir el país, para que crezca la clase media.

La continuidad de la 4T con cambios

Ebrard Casaubón indicó que el objetivo de la izquierda es que en México la economía de las personas crezca más rápido, que suban los salarios y que la clase media aumente y desplace a la extrema pobreza; es decir, que quienes estén en precariedad puedan formar parte de la clase media, que no tengan problemas para servicios básicos como la alimentación, vestido o vivienda, entre otros derechos sustantivos.

"Ese es el objetivo final, no veo otro. Desde la izquierda lo que queremos lograr es eso, son los estados de bienestar en los países escandinavos en Europa, no hablo de otros modelos, pero sí para ejemplificar de qué estoy hablando", detalló.

Apuntó que en la redistribución del ingreso sí se tiene que hacer una inversión social muy grande, por los niveles de pobreza que tiene el país.

"México tiene una pobreza extrema impresionante, inaceptable, para el tamaño de la economía mexicana, de hecho, casi ningún otro país lo tiene".

En ese sentido, señaló que también es necesario trabajar en materia de salud, educación y seguridad. Sobre esta última dijo que es central, ya que sin ella no se puede crecer económicamente.

Ebrard: soy el único sucesor de AMLO

Sobre los aspirantes a la presidencia de México en 2024, entre los que destacan él, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo cualquiera de los que gane garantizará la continuidad; sin embargo, dijo que es imposible que siga "una continuidad 100 por ciento inercial, eso no existe porque las circunstancias cambian en el mundo y en el país", afirmó.

Además, resaltó que de todos los que están compitiendo, entre los que también están Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, él ha sido "el único que ha sido sucesor de él (AMLO) soy yo".

"No lo vean como una cosa de soberbia, estoy haciendo una descripción de hechos, él fue jefe de Gobierno y yo lo sucedí, ninguno de los programas sociales que él llevó a cabo los suspendimos, al contrario, lo aumentamos como Prepa Sí".

Sin embargo, destacó que se hicieron otras cosas como el programa Ecobici, el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, en otros cambios, enlistó el canciller.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que se lleva bien con todos los aspirantes "y de nuestra parte pienso que es mala idea la guerra sucia, es mala idea porque te divides, te debilitas".

Añadió que el presidente López Obrador llevó a cabo un acto inusitado al abrir la contienda, ya que no tenía porqué hacerlo, pero ahora se tiene la oportunidad de participar y próximamente se va a precisar el tamaño de la encuesta y las condiciones para participar.

"Va a haber una encuesta en el mes de septiembre, para quien nos está viendo, donde entramos todos los que nos hemos apuntado o todas las que se han apuntado, y después habrá otra en noviembre, y la gente es la que va a decir", explicó.

Al respecto, dijo que se necesita dar a conocer quiénes son, qué han hecho, qué han defendido, para que la ciudadanía pueda tomar una decisión, y espera que haya igualdad de condiciones, que el presidente del partido, Mario Delgado, garantice la equidad del proceso, para que se mantenga la unidad en el partido.

México y su relación con Estados Unidos

Respecto a las relaciones exteriores de México, dijo que las redes que ha construido son un elemento importante a considerar para quienes den su opinión, ya que la clave en los siguientes años es que el país tenga un flujo de inversión a gran escala y para ello se requiere tener buenas relaciones de confianza con muchas personas.

"Sí te lleva tiempo hacerlo, te puede llevar dos, tres años, crear una base de confianza de ese tamaño, y además ya llevo muchos años de trabajo con ellos", apuntó.

Destacó que muchos de los CEOs han revalorado a México después de la pandemia, y recordó que Elon Musk habló con él luego de que le cerraran varias plantas, por lo que el país se ha vuelto un socio confiable.

"Trabajamos muchísimo desde 2019, lo que te acabo de decir, la llamada de 2020 y después me habló en febrero de 2022 y me dijo -'quiero ponerme en México, pero necesito que no se divulgue la información'- y así lo trabajamos todo el 2022, hasta marzo me habló de nuevo para decirme que habían seleccionado de todos los lugares el de Monterrey", describió.

Resaltó que hay una buena relación con él, lo que ayudará a construir la fábrica con el menor consumo de agua del mundo, "va a ser un estándar global".

Asimismo, destacó que en general con Estados Unidos hay una buena relación, y el próximo 13 y 14 de abril estará en Washington para tratar temas de seguridad; sin embargo, acotó que hay algunos senadores republicanos en "una línea muy agresiva porque es parte de su campaña política", ya que tanto México como EU tendrán elecciones en 2024.

La tragedia migrante en Ciudad de Juárez

Respecto a la muerte de 39 migrantes en un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que es una instalación oficial del gobierno que no depende de Relaciones Exteriores; sin embargo, está "indignado y preocupado".

Además ha ayudado a las familias que resultaron afectadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Ecuador.

"Ahora estamos en el traslado de los familiares y desde luego apoyando a Rosa Icela, la secretaria de Seguridad, que está a cargo de lo que va a ser la investigación, ya están detenidas varias personas responsables de estos hechos que México no puede ni debe tolerar", manifestó.

