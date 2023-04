AMLO se compromete a resolver el desfalco en Segalmex: "Se nos metieron como una plaga"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá impunidad en el caso de desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y que el gobierno dará cuentas claras sobre los detenidos, las sanciones, el dinero recuperado y la forma en la que se llevó a cabo el desfalco de una cifra millonaria que no ha sido determinada.

El mandatario descartó que se haya confirmado que 15 mil millones de pesos hayan sido desviados de los recursos públicos de las arcas del Estado y aseguró que conforme avance la investigación se dará a conocer el balance real sobre estos hechos.

“En el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos, y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude", dijo.

En medios de comunicación se ha dicho que la cifra del desfalco es de tres veces la "Estafa Maestra". FOTO: Archivo.

El compromiso del mandatario de trasparentar el caso lo dio este lunes en la mañanera en Palacio Nacional, tras ser cuestionado por qué no han caído “peces gordos”, es decir, altos funcionarios del gobierno federal responsables del desfalco.

“Nosotros no toleramos la corrupción. Para decirlo con más claridad: no somos corruptos, no somos rateros a diferencia de los gobiernos anteriores en donde lo que imperaba era la corrupción con la complicidad de ustedes, de los medios de información”, dijo.

Aseguró que Ignacio Ovalle Fernández, titular de Segalmex, confió en los funcionarios que se encontraban en la dependencia y de los cuales dijo que provenían de otros partidos y eran proveedores anteriores que tenían malas prácticas.

Aseguró que no habría impunidad en el caso. FOTO: Presidencia.

"El director de Segalmex confió en esta gente, la mayoría de partidos que no voy a mencionar aquí, muy mal acostumbrados a robar.

"Se nos metieron como una plaga, pero eso sí, cuando se descubren, denuncia penal. Eso no se hacía antes", agregó.

