"No vamos a regresar": reportaron la desaparición de Dinora y Joab, pero ellos no quieren que los busquen

“No vamos a regresar”, así inicia el video que circula en redes sociales en donde aparecen los jóvenes Dinora y Joab quienes fueron reportados como desaparecidos por parte de sus familiares; sin embargo, a través de este video pidieron a su madre que ya no los busquen porque no piensan regresar a su casa hasta cumplir la mayoría de edad.

Los menores de edad, Dinora Alanny Ortega Méndez y Joab Jesui Carvente Mendoza, son originarios de Atlixco, Puebla, de quienes se emitieron fichas de búsqueda para encontrarlos con el apoyo de las autoridades correspondientes del estado; de hecho, el pasado domingo se realizó una marcha para que se agilizara su búsqueda.

Ya no se sentían bien

Ambos fueron vistos por última vez el pasado 20 de abril, pero ahora decidieron difundir un video a través de redes sociales en donde explican por qué decidieron salirse de su casa, donde también mencionaron que no piensan volver hasta haber cumplido la mayoría de edad.

Desde el pasado domingo 22 de abril se publicó la ficha oficial de búsqueda para dar con el paradero de Dinora; a la marcha realizada por sus familiares y amigos, se unieron familiares de Joab Jesui y de Alberto Mani Guarneros, joven que ya lleva varios años desaparecido.

No van a volver

“Si no regreso es por todo lo que pasó en estos últimos dos meses, entonces, pues tú sabes muy bien lo que pasaba, las peleas y todo eso”, dijo en el video la joven Dinora, dirigiéndose a su mamá.

En este visual también aparece a su lado Joab, en donde indican que se encuentran bien y que ya no los busquen, pues lo que vivían en sus hogares no era realmente sano y prefirieron huir de ahí; ella ya no se sentía a gusto y Joab se fue con ella porque la joven se lo pidió, explicando que obligó al joven que la acompañara porque de lo contrario, se haría daño a sí misma.

SIGUE LEYENDO:

Angélica Arbesú salió de su casa en Iztacalco y no regresó, difunden video de antes de su desaparición

Laura Edith Crespo desapareció tras discutir con un taxista porque no la llevaba hacia Reforma