Emonite 2023: la fiesta de música emo y punk rock para recordar tu adolescencia

Si quieres divertirte este fin de semana recordando a tus bandas favoritas y si tienes un emo un poco reprimido, Emo Nite es el evento ideal para ti este próximo viernes 28 de abril; el evento está de regreso por cuarta vez y promete una noche inolvidable en Supremo, ubicado en la colonia Doctores.

Si eres amante de la música emo y punk rock, esta es la oportunidad perfecta para cantar a todo pulmón los himnos de bandas como Fall Out Boy, Good Charlotte, My Chemical Romance, Panic at the Disco, Paramore, Blink 182, Green Day, AFI, Kudai y Pxndx.

Emonite 2023

De acuerdo con la descripción de dicho evento, Emo Nite no es solo un evento, sino toda una comunidad que busca crear un espacio donde los asistentes puedan compartir su amor por la música emo, experimentar una catarsis emocional y expresar auténticamente sus sentimientos.

Prepárate para perder la voz mientras cantas tus canciones favoritas de estas icónicas bandas que seguro te recordarán momentos importantes con la gente que más quieres, incluidos tus amigos; si eres más alternativo y con alma melancólica, debes asistir a este lugar destinado a poner esas canciones que coreaste más de una vez en tu cuarto.

Para asegurar tu lugar, puedes adquirir tus boletos a través de este enlace; no pierdas la oportunidad de unirte a la comunidad emo y disfrutar de un ambiente único donde puedes sentirte como “pez en el agua”.

