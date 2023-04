Violaron la Constitución: la oposición impugnará los "albazos" de Morena en la Cámara de Diputados

Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados analizarán las reformas aprobadas por Morena y aliados mediante “albazo” en la recta final del periodo ordinario de sesiones y advierten que todas las impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunciaron el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana y el coordinador perredista, Luis Espinosa Cházaro.

En conferencia de prensa, a pregunta directa, el líder parlamentario del PRD señaló que luego de los cuatro albazos que aplicó Morena a diversos ordenamientos, analizaran las reformas aprobadas que fueron turnadas al Senado para que, en su momento, en caso de ser ratificadas por la colegisladora, interpongan controversias constitucionales ya que dijo, todas son violatorias de la Constitución y del proceso legislativo.

“Cuáles de las reformas aprobadas por albazo pueden ser impugnadas ante la Corte".

La oposición busca que no se apruebe este plan. FOTO: Especial.

Buscarán a la SCJN

“Déjame ser completamente franco, déjame terminarlas de leer, pero de principio te diría ¡todas! Por qué, por qué el proceso legislativo ha sido violentado en cada una de ellas, llegaron dictámenes que no estaban, exposiciones de motivos de cuatro hojas, en mi vida de legislador jamás había visto leyes tan a la ligera, por decir lo menos, entonces las vamos a revisar todas y de ser necesario, impugnaremos todas”, sentenció el perredista.

En tanto, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, ratificó que, tras la aprobación al vapor de las reformas recurrirán a la SCJN.

“Morena aprobó cuatro reformas con 'albazos legislativos', obviando trámites.La SCJN, ha sido clara en sus criterios, las violaciones al proceso legislativo en la aprobación de leyes, es causal de invalidez. Vamos a impugnar, sus cuatro bodrios se van a caer”, publicó en su cuenta de Twitter.

En respuesta el coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, señaló que las fracciones de oposición están en su derecho de impugnar, pero aseguró que actuaron conforme a la ley, toda vez que la dispensa de trámites para aprobar fast track una reforma, están permitidas.

“Están en su derecho, nosotros tenemos el derecho de legislar conforme a lo que establece la ley y el reglamento, no se cometió ninguna irregularidad, si ellos consideran que dispensar los trámites que está en la ley y en el reglamento no se debe de hacer, pues que promuevan una reforma de modificación a la ley, son legisladores, a veces se les olvida que no tienen que ir a chillarle al otro poder”.

Al ser cuestionado sobre si había necesidad de que cuatro reformas se discutieran por albazo, reiteró que la ley establece la dispensa de los trámites cuando lo aprueba la mayoría en la cámara y recordó que Morena la tiene como en su momento la tuvieron PRI y PAN.

Se modificaron varias leyes

Lo anterior, luego de que durante la sesión maratónica de más de 24 horas, en la recta final del periodo ordinario de sesiones, Morena y aliados hicieron valer su mayoría y mediante albazos aprobaron fast track, cuatro reformas que desaparecen el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y trasladan sus facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en la prestación se servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que no cuenten con seguridad social.

También por la misma vía de la dispensa de todos los trámites, sin que el pleno tuviera conocimiento del contenido de la iniciativa, aprobaron la reforma que permite al titular del Ejecutivo hacer asignaciones directas e indefinidas a entidades paraestatales, en la prestación de servicios públicos ferroviarios, lo que la oposición acusó, busca que el Tren Maya sea operado eternamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El tercer albazo reforma las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Aeropuertos, y de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano a fin de que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo. Con ello se establece que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo dependerá de la Sedena, lo que las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC señalaron significa la militarización del espacio aéreo.

La cuarta iniciativa que el pleno conoció en el momento de su presentación y que con los votos de Morena y aliados se discutió de urgente y obvia resolución, reforma a la Ley General de Bienes Nacionales para asegurar que la venta de inmuebles propiedad de la nación se hagan bajo las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas.

Con información de Jorge Almaquio

Sigue leyendo:

Diputados aprueban la desaparición del Conacyt

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, últimas noticias hoy 26 de abril