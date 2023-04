VIDEO | ¿Quién es "Charrasca"?, el personaje del que AMLO habló en su reaparición en redes sociales

En días recientes se han especulado diversas versiones sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. La versión oficial, sustentada en un mensaje que se publicó en las redes sociales oficiales del primer mandatario, provocaron más dudas que certezas en la opinión pública.

Ante esto, fue el propio presidente quien salió públicamente con un video de más de 18 minutos de duración, a dar explicaciones sobre su estado de salud. En un detallado relato donde aclaró su desvanecimiento y atención médica recibida, también expresó agradecimiento a los médicos que le han cuidado su cuadro de Covid.

Luego, con la elocuencia que le caracteriza, Andrés Manuel recorrió algunos salones de Palacio Nacional para recordar la trascendencia de personajes como Francisco I. Madero, Benito Juárez o Lázaro Cárdenas, todos estos sus presidentes favoritos.

Casi para rematar y con especial intención, López Obrador contó la historia de otro personaje menos trascendental para la vida histórica de México, pero que le sirvió para ejemplificar cómo le gusta plantarse ante sus adversarios y las historias que provocan, a su decir, sobre su estado de salud "crítico".

Este personaje lo llamó Charrasca, una suerte de héroe poco ortodoxo que luchó en defensa de otros y de sí mismo. Pero ¿Quién es Charrasca y por qué lo relató Andrés Manuel López Obrador?

Luego de hacer un recorrido por la historia de México y sus representes más destacados, AMLO acudió a su historia de Charrasca, un personaje que indicó tuvo peleas a duelo.

"Hay otro caso de un duelo en Peralvillo donde a otro personaje conocido como Charrasca lo retan a un duelo y él nombra a su padrino y el otro al suyo, definen la hora y el día. El caso es que no se presentó Charrasca a la hora y día del duelo le dijo a su padrino: 'tú les dices que no me voy a presentar' y es muy chistoso porque el padrino de Charrasca les dice a los otros del duelo que Charrasca no se va a presentar, que lo den por muerto y que vayan y... ya, los insulta", contó.