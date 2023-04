VIDEO | "No estamos cobrando, venimos a consumir": cosplayers denuncian discriminación en plaza comercial

Recientemente un grupo de jóvenes denunciaron públicamente a través de redes sociales, un acto de discriminación por ir disfrazados a la Plaza Galerías Pachuca, ubicada en el estado de Hidalgo, México; ellos acudieron al lugar con el propósito de consumir, sin embargo, las autoridades del lugar querían sacarlos.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Karla Orta Zacarías, denunció este acto que consideraron sumamente sensible debido a que los discriminaron por su forma de vestir y por pertenecer a una tribu urbana.

Discriminan a jóvenes en una plaza

Este acto de discriminación surgió luego de que uno de los elementos de seguridad de dicha plaza se acercara a ellos para decirles que no podían estar vestidos con pupilentes ni ropa extravagente y circular por el lugar, argumentando que debían sacar un permiso para permanecer en él.

Ante ello, los jóvenes que practican cosplay como un pasatiempo, argumentaron que solamente iban a consumir al lugar y que no estaban de acuerdo con las medidas y parámetros dentro de la plaza, por lo que consideraban que sólo se trataba de un acto de discriminación por su manera de vestir.

El momento fue capturado a través de un video de uno de los afectados. FOTO: Captura de video

El video se volvió viral

Además, señalaron que no había sido la primera vez que iban en cosplay a dicho lugar y que eso no les había pasado antes, y que se quedarían ahí para que alguien les explicara la situación; la policía de la plaza llamó al supervisor de toda la plaza, quien les dijo que esos eran los reglamentos y que no podían vestir de esa manera.

También dijo que el problema también era que personas que iban transitando dentro del inmueble, les pidieron fotografías y ante ello, no se negaron; ante esto, el supervisor señaló que esto estaba prohibido y que era mejor que se retiraran del lugar.

“O sea, no estamos cobrando, de hecho venimos a consumir; no es la primera vez que venimos así, es un hobby”, señaló uno de los jóvenes.

