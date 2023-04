Martha Debayle habla sobre el “El Poder de la Intuición en los Negocios" en la Universidad de Harvard

La reconocida empresaria y comunicadora Martha Debayle, invitada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, se presentó el 23 de abril en el Klarman Hall -el principal auditorio de la universidad- ante más de mil estudiantes de maestrías y posgrados, así como emprendedores y empresarios para dar una conferencia magistral que llevó por nombre El Poder de la Intuición en los Negocios.

Con más de 24 años de experiencia como empresaria, Martha Debayle siempre ha tenido el compromiso de compartir su conocimiento y experiencia con todas las marcas que ha desarrollado. Bajo su concepto “Share Knowledge” con esta conferencia, buscó inspirar a las nuevas generaciones sobre el poder de utilizar la intuición como herramienta para la toma de decisiones, cómo nutrirla, cuándo hacerle caso y la manera en que ella la sigue utilizando en los momentos más determinantes de su carrera.

Martha Debayle frente a autoridades de la Universidad de Harvard

Foto: Twitter @marthadebayle

“La intuición es una herramienta, una herramienta esencial, pero no es la única. Es un complemento a toda la experiencia de las personas con las que entras en contacto y todo lo que estás aprendiendo en la escuela”, dijo la empresaria, conferencista, conductora de radio y TV y marca de estilo de vida durante su ponencia en el evento “Latin America in 2030: Opportunities, Challenges & our Role in the Region's Future”.

Líderes que marcan tendencia

Harvard Business School y MIT Sloan School of Business convocan desde hace varios años a estudiantes y miembros de la comunidad de las principales escuelas de negocios de la región para compartir y aprender de las experiencias y conocimiento de los líderes que están marcando tendencias. El objetivo es mostrar un panorama realista sobre los retos actuales a los que se enfrentan los empresarios en Latinoamérica.

“Para conseguir lo que quieren, muchas veces van a tener que tomar riesgos y ser valientes. Tarde o temprano, tendrán que aprender a sentirse cómodos con la incomodidad. Tanto en la vida profesional como en la personal, van a tener que aprender a resistir la presión por hacer lo convencional, lo que se espera. Y dependerá de ustedes cómo responder”, aseguró la empresaria y comunicadora.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo quitar manchas en la ropa? Martha Debayle revela los mejores consejos para deshacerte de ellas fácilmente

¿Por qué salen los fuegos labiales? Martha Debayle responde en su podcast y revela cómo prevenirlos

¿Cómo cumplir tus propósitos de Año Nuevo? Martha Debayle lo revela en su podcast

DRV