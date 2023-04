“Yo logré revivir…” El plasma, una cura vital para las inmunodeficiencias

“Después de 12 años sin tener un diagnóstico en México, fuera del país lo encontraron. El vivir mi niñez y adolescencia asintomática me perjudicó, fui empeorando sin saberlo, cuando se desató la enfermedad sufrí de muchas infecciones y me la viví en el hospital, no hay trabajo que te aguante así…”.

La biografía de Claudia Moreno, paciente con una inmunodeficiencia primaria, es una historia que se ven lejos de la actualidad, pero su testimonio es similar al de miles de pacientes más. El Plasma fue el insumo que le permitió salir adelante, pero hoy la recolección de este líquido humano es escasa, poniendo en riesgo la salud de centenas de familias que dependen de él.

Plasma que Salva, un grupo conformado por doctores, especialistas y pacientes, buscan que la Secretaría de Salud y el Congreso vea la deficiencia mundial de plasma y escuche las alertas sobre la escasez del fluido lanzadas por diversos organismos, para que, como Claudia, miles de vidas sean salvadas. Para lograrlo, esta alianza propone integrar a la legislación mexicana la donación voluntaria compensada para enmendar los gastos inherentes a la donación.

Se estima que existen en el mundo 450 Inmunodeficiencias Primarias, condición física que atenta de manera directa al sistema inmunitario, desamparando al cuerpo humano frente al combate de infecciones y otros problemas de salud. Nacer sin alguna defensa inmunitaria o funcionar incorrectamente es una situación que presenta una de cada 500 personas en el mundo, de acuerdo con estadísticas de la Fundación Mexicana para niños y niñas con Inmunodeficiencias Primarias (FUMENI).

Para sensibilizar sobre la falta de plasma en México, Claudia Moreno, cuenta su experiencia sobre cómo las Terapias Derivadas del Plasma (TDPs) le salvaron la vida. La también integrante del Comité de Familiares y Pacientes en FUMENI, aprueba que se compense a los donantes de Plasma en México, para que la inversión económica que se hace en este acto solidario no impacte en las finanzas personales del día a día, alentando a que más personas donen y se enfrente en conjunto la potencial crisis de Plasma.

Claudia fue diagnosticada con Inmunodeficiencia Común Variable (IDVC), una deficiencia del sistema inmune que impide la formación de anticuerpos que protegen al organismo de infecciones que afectan sistemas como las vías respiratorias: “Yo me la vivía en el hospital, cualquier cosa me internaban y regresaba con una aparente neumonía y otra vez a conectarme al oxígeno. Mi hijo estaba recién nacido y yo me preguntaba que iba a pasar si esto seguía así”. Al día de hoy, ella tiene el 80% de sus pulmones dañados derivado de esta situación, pero desde hace más de 15 años es dependiente del tratamiento de derivado del plasma, la única curación con la que puede llevar una vida medianamente normal y ver crecer a su hijo, quien está por entrar a la universidad.

Calidad de vida y diagnóstico oportuno

A diferencia de una persona sana, la condición médica de Claudia la hace más propensa a infecciones que cada vez son más severas y prolongadas, ella comenzó con neumonías severas, seis al año, que la mantuvieron hospitalizada por más de un mes. De acuerdo con FUMENI, este tipo de infecciones son identificadas como una señal de alerta, pues dos o más neumonías al año no es normal. Claudia se vio limitada en acciones cotidianas como vestirse, caminar o subir escaleras, pues las actividades le cansaban, estaba tan débil que tuvieron que trasladarla en una silla de ruedas.

Su sistema respiratorio fue el más afectado y como consecuencia, sus pulmones se encuentran enfermos y con cicatrices conocidas como bronquiectasias.

Mis pulmones no se expanden y no se pueden mover para bombear oxígeno

Ella comenta que después de más una década la diagnosticaron correctamente y le subministraron la Terapia Derivada Del Plasma, sintió el cambio de manera inmediata, que poco a poco pudo hacer más cosas.

Antes, cuando no estaba internada, ella y su familia evitaban muchos contactos e interacciones sociales para no ponerla en riesgo, pero con aplicación de las Terapias Derivadas del Plasma, esta barrera sólo existía cuando estaba por recibir su siguiente dosis de tratamiento derivado del plasma humano.

El plasma salva vidas

FUMENI señala que las TDPs ayudan a que pacientes como Claudia sobrevivan a largo plazo y mejoren su calidad de vida. Ella comenzó a recibir su terapia a partir del 2008, pero el tratamiento no es fácil de conseguir, situación que se ha agravado ante la falta de donaciones de plasma en México.

“En ese entonces trabajaba para un banco y teníamos seguro médico privado, pero muy pocos hospitales sabían cómo aplicarlo... Me tuve que internar para poder recibirlo”. Es gracias a estas terapias derivadas del Plasma que Claudia logró revivir, a decir de ella, “estaba desahuciada”.

Sin embargo, desde 2018 la Immune Deficiency Foundation (IDF) advirtió sobre la escasez de plasma en el mundo y una disminución de las donaciones de este compuesto. Aunque no hay un panorama exacto del número de pacientes que necesitan TDPs por falta de diagnóstico o diagnóstico incorrecto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la demanda de este compuesto aumentará y México no es un país autosuficiente en suministro de plasma requerido por su población.

Actualmente, Claudia pertenece a un grupo de más de 70 pacientes que reciben un tratamiento en una clínica especializada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su enfermedad requiere una dosis que debe ser aplicada de 21 a 28 días, equivalente a 310 donadores al año. Necesita inyectarse a la semana cuatro frascos de este derivado de plasma para mantener sus defensas altas.

Ser paciente dependiente del plasma ha cambiado su percepción sobre la falta de donaciones, pues durante su tratamiento solo una o cuatro veces le tocó recibir plasma recolectado en México.

No tenemos una cultura de la donación

De acuerdo con un reporte del gobierno canadiense, el 70 por ciento del plasma mundial proviene de Estados Unidos y “va a llegar un momento en el que ya no va a haber nada”, expresa Claudia, la demanda mundial superará la oferta.

La IDF señala que, de no haber un suministro de plasma constante, no se podrá mantener la oferta de TDPs necesarias en el mundo y habrá una escasez de productos derivados de este compuesto que no se pueden producir sin su recolección del cuerpo humano, líquido que en un donante tarda aproximadamente 48 horas en regenerarse.

“En estos 12 años ya somos más de 70 enfermos… Imagínate la cantidad de frascos que se necesitan para atender solo a esa clínica… Si no hay plasma es porque no donamos”.

Compensación y falta de donaciones

El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea señala que México no cuenta con la tecnología e infraestructura necesaria para procesar adecuadamente este compuesto. El poco plasma que se logra recolectar a través de donaciones comunes se desperdicia y se tira a la basura.

Además, Claudia señaló que la falta de donaciones de plasma se debe en gran parte a que no hay una diferenciación con las donaciones de otros fluidos humanos, así como una falta de conciencia colectiva entre sociedad, pacientes y autoridades de salud. “Hay muchas restricciones para donar, hay mucha falta de información en todos los niveles…”

Claudia se sumó al grupo Plasma que Salva, el cual busca un cambio en el actual sistema de donaciones para que México cuente con un esquema de compensación para absorber los gastos de la contribución que hacen los donantes. “Si esto se aprobara, les quitaríamos un peso a las personas que están interesadas en donar… ya no sería un gasto que se trasladen, el que tengan un día del trabajo perdido, yo creo que muchas más personas estarían dispuestas a donar”.

Propuesta de regulación de Ley

La ley actual de donación en México necesita un cambio para permitir la donación compensada: “Si la ley no cambia… ¿Qué van a ganar o qué beneficio van a tener ellos?, no va a funcionar para nosotros. Se nos pone en riesgo”, expresa Claudia.

A pesar de depender de un tanque de oxígeno, Claudia ha podido mantenerse como una persona productiva gracias a sus terapias. Pero ante la falta del inexistente suministro mexicano, asegura que las donaciones por reemplazo no funcionan para los pacientes: “Debemos alimentar las dos partes, que la ley permita darles una compensación a los donadores, así vamos a tener una conciencia de donación más sólida”.

Los pocos donadores voluntarios de plasma no son periódicos, “solo donan una vez y ya… si tuvieran ese sentimiento de que dones plasma le puede dar la vida a alguien como yo, muchas personas estarían dispuestas a hacerlo”. La gran ventaja de donar plasma es que gracias a la tecnología sólo se extrae el líquido dorado y te regresan todas las células y fluidos, solo se recolecta el compuesto plasmático de aproximadamente 800 ml que se requiere para las terapias derivadas.

Llamado a las autoridades

Desde su perspectiva, Claudia dijo que la situación seguirá igual en dos, cuatro o cinco años y ella no va a mejorar, “no vamos a aliviarnos, nuestra condición es permanente” y que por el contrario, el número de pacientes incrementará, personas para las que el suministro de Terapias Derivadas del Plasma es el único tratamiento conocido para mantenerse con vida. Parra ella el daño en sus pulmones es permanente y las Inmunodeficiencias, ya de por sí, son incurables, pero estas terapias son lo que hoy le permiten compartir su historia.

Partiendo del derecho básico y humano de vivir y recibir atención médica, Claudia hace un llamado a las autoridades de salud, el Dr. Jorge Alcocer y el Dr. Hugo López-Gatell, a las comisiones de salud lideradas por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y el Diputado Emmanuel Reyes Carmona, pues en ellos está el poder de cambiar la ley de donación y ofrecer una compensación para que las personas que dependen de TDPs tengan un suministro seguro.