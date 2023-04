Claudia Sheinbaum presume disminución de la percepción de inseguridad en la CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum presumió que disminuyó la percepción de inseguridad en la Ciudad de México por parte de los habitantes, y aumentó la percepción de confianza hacía la policía capitalina. Asimismo, dijo que esto, en su mayoría, se debe a que los delitos de alto impacto disminuyeron en un 60 por ciento, esto comparando enero a abril del 2019 con el mismo periodo de este 2023.

“Puede bajar la inseguridad, los delitos de alto impacto y no cambia la percepción. Y la percepción tiene que ver con el trabajo de seguridad, pero también con la mejora de la ciudad. Así que también queremos agradecerle a la ciudadanía por su colaboración y decirles que nosotros no nos cansamos, seguimos trabajando todos los días por el bienestar de los habitantes de la ciudad, por una ciudad segura”, destacó.

Apuntó que estos resultados no se podrían lograr si su administración no atendiera las causas, principalmente, las relacionadas con los jóvenes y por eso creó dos nuevas universidades: la Rosario Castellanos, y la Universidad de la Salud, donde ya asisten 40 mil jóvenes.

Además de que incrementó el número de preparatorias; impulsó el programa Pilares que atiende en distintas colonias, y se fortalecieron acciones como Barrio Adentro, Los Jóvenes Unen al Barrio, o Reconecta con la Paz.

Aumenta percepción de confianza hacía la policía

Durante la presentación del Informe de Evaluación de Incidencia Delictiva, el secretario de seguridad ciudadana, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch detalló que a inicios del 2018, 9 de cada 10 habitantes percibían altos niveles de violencia en la capital, y actualmente se aprecia un descenso de la percepción de inseguridad de más de 35 puntos porcentuales en la capital del país.

Y es que dijo que pasó del 92 por ciento en el primer trimestre del 2018 a 57 por ciento en el primer trimestre del 2023, “lo que representa el nivel más bajo de percepción de inseguridad en la ciudad desde que se realiza esta encuesta nacional de seguridad pública urbana publicada por el INEGI”.

Mientras que, la percepción de confianza hacia la Policía de la Ciudad de México tuvo un crecimiento de 12.8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2018.

“Con estos resultados no queremos decir que ya estemos satisfechos, pero es importante informar a la ciudadanía en qué estamos avanzando y que la Ciudad de México cuenta con una estrategia clara y definida de operación. Nuestro objetivo es que los habitantes de esta ciudad puedan vivir sin miedo y que confíen en su policía, y que cuando pasan eventos lamentables que a veces no se pueden evitar, lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad es que estos hechos no queden impunes”, dejó en claro.

Omar García Harfuch detalló que a inicios del 2018, 9 de cada 10 habitantes percibían altos niveles de violencia (Foto: Cuartoscuro)

Destacó que el homicidio de doloso presentó una disminución de 51 por ciento; el robo de vehículo con violencia poco más de 70 por ciento y el robo de vehículo sin violencia disminuyó 54 por ciento; “estos delitos presentan mínimos históricos aproximadamente desde 1997”.

Refirió que hoy en día, tenemos un promedio diario de homicidios dolosos de 1.5, cuando a finales del 2018 y principios del 2019, esta cifra alcanzó hasta 5 homicidios por día, “por lo que es un descenso significativo que requirió la suma de capacidades operativas y de investigación”.

Agregó que otros delitos, como el robo a casa habitación, robo a negocio han disminuido en porcentajes cercanos al 70 por ciento. Puntualizó que en los últimos cuatro fines de semana se han revisado más de 23 mil motocicletas, verificando que 19 mil estaban en orden y 4 mil fueron puestas a, “ya sea porque estaban robadas o contaban con alguna carpeta de investigación”.

Detalló que desde enero del 2020 a la fecha han sido desarticuladas más de 243 células de diferentes grupos criminales identificadas en la Ciudad, y otras zonas de operación en entidades federativas y regiones del país. Apuntó que la desarticulación de estos grupos fue posible a partir de la detención de más de 2 mil presuntos delincuentes que formaban parte de sus estructuras.

Agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia para llevar a cabo 99 acciones operativas para combatir a grupos generadores de violencia, que concluyeron en la captura de 113 personas integrantes de 11 grupos delictivos.

Resaltó que en estos meses han llevado a cabo 396 cateos y flagrancias, con un total de 445 presuntos delincuentes detenidos; “estas acciones han impactado significativamente las estructuras logísticas, operativas y financieras de los grupos criminales, al haberse asegurado una numerosa cantidad de narcóticos, más de 100 vehículos, 82 armas de fuego, aproximadamente 24 toneladas de autopartes, que estas incautaciones impactan de manera directa en robo de autopartes y robo de vehículos, y más de 10 millones de pesos”.

Ernestina Godoy refirió que establecieron un espacio de coordinación y trabajo permanente (Foto: Cuartoscuro)

Resaltan coordinación

Por su parte, la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy refirió que “hemos establecido un espacio de coordinación y trabajo permanente que actúa con oportunidad y precisión en el combate a todas las expresiones criminales, ni se simula, ni se tiene pactos con el crimen como ocurría antes en esta ciudad y en el país”.

Aclaro que entre 2019 y 2023, el porcentaje de vinculaciones en la que los imputados quedaron en prisión preventiva pasó del 41 por ciento al 55 por ciento; y vinculado a proceso a 147 personas acusadas de homicidio, 59 por ciento más que en el mismo periodo de 2019.

Finalmente apuntó que del 1 de enero al 15 de abril, en la capital se ha conseguido la vinculación a proceso de mil 119 personas por el delito de robo en sus distintas modalidades.

Sigue leyendo:

Sheinbaum: la desaparición del boleto del Metro es inminente

Claudia Sheinbaum: la CDMX pasó de registrar 6 homicidios dolosos en un día a 1.5

García Harfuch: "Nuestro objetivo es que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedo y confiar en su policía"