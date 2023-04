El alcalde de Guadalupe acusado de matar a Raúl Calderón no ha huido de Zacatecas, pero está por perder el fuero

Zacatecas, Zacatecas.- Este jueves se presentó ante el Poder Legislativo el abogado Darío Gamón Rodríguez, nombrado por Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, como su defensor ante los señalamientos de la Fiscalía de Justicia de Zacatecas como coautor del homicidio en contra de Raúl Calderón Samaniego.

Gamón Rodríguez autentificó el comunicado difundido por el presidente municipal donde se declara inocente y señaló que no se ha dejado el estado.

“¿En dónde está el…? Bueno, es una cuestión que seguramente habrá de contestarles él directamente, hoy estuvo…, hoy emitió el comunicado aquel que tanto cuestionaron, nuestro trabajo es jurídico, nuestro trabajo es con relación al procedimiento, tenemos comunicación constante con el alcalde, desde luego que tenemos comunicación, esa es la razón por la que estamos aquí, él firmo los escritos donde nos está nombrando, él firmó el comunicado y él estará firmando los documentos (…) él está en el estado de Zacatecas”, afirmó el abogado defensor.

El gobernador se negó a dar una opinión con respecto al caso. FOTO: Omar Hernández H

Mientras tanto, el gobernador David Monreal prefirió no opinar sobre la investigación que se realiza contra el alcalde morenista y cercano al mandatario, se limitó a emitir una postura de respeto a la ley.

“Vamos a estar al pendiente de lo que está aconteciendo en la vida pública en Zacatecas, ya el día de ayer nosotros fijamos una postura a través del secretario general de gobierno y como lo he ofrecido siempre, soy un respetuoso de la ley y de los momentos, entonces voy a estar atento al desarrollo y al desenvolvimiento con ese mismo respeto que, con el que me he conducido y con el que he expresado”, señaló el mandatario.

El abogado defensor del alcalde, confirmó que existe la posibilidad de que la segunda orden de aprehensión por este homicidio sea dirigida contra la esposa del presidente municipal.

“Al momento de la audiencia inicial evidentemente hasta este momento, el acuerdo con alcalde, es trabajar para la defensa de los dos, en el caso de que sea su esposa quien está siendo, a quien se le haya girado la orden de aprehensión (…) los dos están en Zacatecas”, agregó Darío Gamón. Hasta este momento, Julio "N" sigue siendo presidente municipal de Guadalupe, aunque no se ha presentado a trabajar.

Su abogado asegura que no ha escapado de la entidad. FOTO: Omar Hernández H

Podría perder el fuero próximamente

El Poder Legislativo de Zacatecas aprobó este jueves el dictamen con el que avala la solicitud de la Fiscalía de Justicia local para proceder contra Julio “N”, presidente municipal de Guadalupe por los delitos de homicidio y robo en contra de Raúl Calderón.

El diputado Enrique Laviada, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado fue el encargado de comunicar la parte sustantiva del dictamen.

“La honorable sexagésima cuarta Legislatura del Estado declara que ha lugar a proceder en contra del servidor público municipal por los hechos que se le imputan, en consecuencia se retira la inmunidad procesal prevista en el artículo 143 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas para el efecto de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal iniciado en su contra y en defensa de sus derechos”, explicó el legislador.

A través de su defensa, el presidente municipal recusó a dos diputados con la finalidad de excluirlos en la votación que tentativamente se dará la próxima semana.

La Legislatura local aprobó el dictamen para buscar su destitución. FOTO: Omar Hernández H

Adicional al proceso por desafuero, el Poder Legislativo de Zacatecas informó a través de la diputada Zulema Santacruz, que también se analiza la desaparición de poderes del Ayuntamiento luego de que el presidente municipal abandonara sus funciones de manera presencial.

“Como una de las facultades de esta legislatura, la de declarar la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, en cinco supuestos preestablecidos, resaltando que el numeral quinto de dicha porción normativa establece puntualmente la necesidad de así proceder cuando exista una situación generalizada de ingobernabilidad por parte de una autoridad local; así pues les comparto que junto con el equipo técnico de esta legislatura estamos analizando ya con mucha responsabilidad la posibilidad de proponer a esta soberanía popular, la eventual suspensión o desaparición del actual Ayuntamiento para dar paso a la designación de un concejo municipal que sea capaz de garantizar la imparcialidad, neutralidad, institucionalidad y correcta conducción del municipio”, explicó la legisladora.

Piden que haya una investigación sobre estos hechos. FOTO: Omar Hernández H

