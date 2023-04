AMLO: rescatar la CFE permitirá la autosuficiencia energética y la baja en los precios

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con el rescate del sector energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la compra de 13 plantas a la empresa Iberdrola, en septiembre de 2024 se generará 75% de la electricidad.

“Con el propósito que la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de los mexicanos sea mayoritaria en generación de energía, lo contrario a lo que buscaban los tecnócratas neoliberales, porfiristas, corruptos destruir esta empresa pública”,

Afirmó que de no rescatarla, se estaría generando ahora el 10 por ciento de toda la electricidad que se produce en nuestro país.

“Afortunadamente se defendió hasta mantener con todos los obstáculos enfrentando a las mafias porque esa es la palabra, ya no la quiero usar, pero era más precisa, enfrentando los embates de las mafias, se mantuvo la Comisión Federal con un 39%”, refirió.

Afirmó que de no rescatar a CFE, se estaría generando ahora el 10% de toda la electricidad. Foto: Especial

“Con esta compra ya se incrementa la generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad en 55 por ciento y con las plantas que se están construyendo y la modernización de hidroeléctricas se va a llegar al año próximo, antes que llegue mi encomienda al 70, 75 por ciento”, aseguró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente destacó que con estas acciones se apoya a la economía popular.

“Que no aumentó el precio de la luz, como ha sucedido en estos últimos años, que no nos pase lo que lamentablemente padecen consumidores de otros países, que ha aumentado el doble, triple el costo de la luz, lo mismo que el costo de las gasolinas, el Diesel, el gas, en México no por las decisiones que hemos tomado que consisten en esencia imponer por delante el interés público, no el interés de particulares, de mercaderes, de traficantes de influencias como era antes”, indicó.

Con información de Iván Evair Saldaña

