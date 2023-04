Niño de dos años fue encontrado caminando solo por calles de Nuevo León: sus padres estaban de fiesta

Un menor, de dos años de edad, fue encontrado por policías del municipio de Escobedo mientras deambulaba solo por las calles. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, esto mientras los padres del pequeño se encontraban en una fiesta con sus amigos, según lo recabado por autoridades del estado de Nuevo León. El infante quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se esclarece la situación de sus progenitores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo, el pequeño fue encontrado deambulando por las calles de Escobedo por dos elementos de seguridad, quienes estaban realizando labores de prevención y vigilancia en la colonia Monterreal, cuando de manera repentina se encontraron con el infante que caminaba solo y sin dirección.

El menor fue hallado por dos elementos de seguridad. Foto: especial.

El menor fue hallado en el cruce de la avenida Paseo de la Amistad y Errada de la Luz, en donde estaba solo sin la supervisión de un adulto. “Lo oficiales bajaron de la unidad para revisar al menor, y al constar que estaba solo procedieron con el protocolo de resguardo” se lee en un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo.

Tras el hallazgo, los uniformados subieron al bebé a la patrulla 898 para asegurarlo. Además realizaron labores de búsqueda para dar con los padres del pequeño que estaba solo por las calles, pero no consiguieron encontrarlos, por lo que el niño quedó bajo resguardo de las autoridades. El infante ingresó a la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI), donde se le brindaron atenciones especiales como atención medica, alimento y bebidas.

El pequeño permanecerá en el DIF. Foto: especial

Horas más tarde, una pareja arribó a las instalaciones de la UNAVI y se identificaron como los padres del menor. Según su testimonio, la familia es originaria del municipio de Guadalupe, pero habían acudido a una fiesta y no se percataron de que su hijo salió del lugar solo. No obstante, el menor no pudo ser entregado al matrimonio, ya que ellos no pudieron acreditar legalmente que sean los padres del niño.

“Debido a que no presentaron documentación oficial, y que al parecer el niño aún no es registrado, éste quedó bajo el resguardo en la Secretaría de Seguridad” se lee en el comunicado. Actualmente, el bebé está a disposición del DIF municipal en donde va a permanecer hasta que concluyan las investigaciones.

