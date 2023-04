Mario Delgado: no van a desestabilizar a Morena, estamos más unidos y fuertes que nunca

En conferencia de prensa, el dirigente morenista, Mario Delgado, señaló que la propuesta de la magistrada Janine Otálora de invalidar la ampliación de mandato de la presidencia y la secretaría general del partido y renovarlas en agosto de este año “es un golpe político”, que tiene la clara intención de desestabilizar a Morena rumbo al proceso electoral de 2024.

No obstante, Delgado aseguró que a la oposición “les va a fallar (su plan), se van a equivocar otra vez, no van a desestabilizar al partido porque tenemos un movimiento institucionalizado fuerte y sólido, así como una militancia que nos apoya”. Y subrayó que, se apruebe o no dicho proyecto “Morena no se va a dividir porque está más fuerte y unido que nunca”.

Sobre el fallo de la magistrada Janine Otálora, Mario Delgado señaló que "es un golpe político". | Foto: Especial

En el fondo lo que se pretende es detener el avance del Movimiento

Asimismo, explicó que en el fondo lo que se pretende es detener el avance del Movimiento pues de 2017 a la fecha, Morena pasó de no gobernar ningún estado a gobernar más de 20 entidades; así como 13 de 29 capitales y las principales ciudades del país, tales como Los Cabos, Acapulco, Uruapan, Bahía de Banderas, Mazatlán, Reynosa, Puerto Vallarta, entre otras.

“Es claro cómo hemos evolucionado; en 2018, la población gobernada a nivel estatal por Morena era de 35 millones, posteriormente en 2021 subimos a 61 millones -esto ya es galardón de esta dirigencia- y ahora en el 2023 gobernamos a 93 millones. Además, en 2021 obtuvimos junto con nuestros aliados la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 203 representantes de Morena, 33 del PT y 41 del Verde, es decir, rebasamos los 251 para tener la mayoría simple. Esos son los resultados.”, agregó. El líder morenista, también, lamentó que algunos magistrados quieran convertirse en activos opositores, con máscara de jueces; sin embargo, dijo, se van a topar con “un movimiento organizado, con un partido institucionalizado” difícil de vencer.

Mario Delgado lamentó que algunos magistrados quieran convertirse en activos opositores. | Foto: Especial

"Nos conviene construir puentes institucionales”

“Cuando se fueron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama nosotros dijimos: pues muerto el perro se acabó la rabia, hay que darle vuelta a la página y tener una relación diferente con las autoridades electorales. Nos conviene construir puentes institucionales de comunicación con las autoridades, porque viene un proceso muy difícil en el 2024. Sin embargo, ahora, que le dimos la vuelta a la página en el INE. Algunos magistrados quieren ocupar el lugar de Ciro y Lorenzo”, sostuvo.

Finalmente, Mario Delgado agradeció a todas y todos los gobernadores afines a la Cuarta Transformación por el desplegado público que hicieron en el que respaldan el trabajo de la dirigencia nacional de Morena y donde señalan que el Congreso es la máxima autoridad para la toma de decisiones al interior del partido.

