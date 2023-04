VIDEO: Sandra Cuevas discute en plena entrevista con Adriana Pérez-Cañedo porque la llamó "señora"

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se convirtió en tendencia en redes sociales debido a una entrevista realizada por la periodista Adriana Pérez-Cañedo en la que hubo fricción entre ambas, lo que provocó que se dividieran las opiniones entre los usuarios de Twitter, pues hubo quienes criticaron a Cuevas por sus contestaciones.

Fue durante su programa de radio donde hubo un momento de tensión entre ambas, pues de acuerdo con el fragmento difundido en redes sociales, se escucha a la periodista decir: ¡Vaya, qué carácter señora! Yo la estoy buscando a usted para hacerle algunas preguntas, si no las quiere contestar, pues mejor no me hubiera tomado la llamada".

Pero lo que ocurrió después fue lo que desató una serie de comentarios en redes sociales, pues Cuevas contestó: "Yo creo que yo le estoy hablando con mucho respeto, no tiene que dirigirse conmigo de esa forma, me llama usted 'señora', me está interrumpiendo, usted me hace una invitación para yo hablar y usted me habla de una forma grosera" dijo la alcaldesa mientras la periodista se reía y hablaba al mismo tiempo que ella.

Posteriormente, Cuevas agregó que no le gustan las confrontaciones ni perder el tiempo en situaciones de esta naturaleza e hizo la siguiente petición: "Le pido por favor que cuando se dirija a mí sea con respeto porque yo la respeto a usted" en ese momento hubo un silencio, por lo que Adriana preguntó: "¿Ya terminó? ¿Señora?" a lo que Sandra Cuevas respondió: "Sí, adelante".

"No, ya no tengo nada qué decirle" concluyó la comunicadora a lo que Sandra finalmente respondió: "Muchísimas gracias señora, hasta luego" con lo que concluye la entrevista a la alcaldesa. Sin embargo, otros usuarios compartieron otro fragmento con lo que ocurrió antes durante esa misma llamada, lo que le da más contexto al porqué de las contestaciones de ambas.

Y es que Adriana le dijo a Sandra que ella le debía indicar cuándo podía hablar a lo que la alcaldesa responde: "Sí, adelante, es que usted me habló para entrevistarme, entonces espero hablar yo ¿no?" a lo que la periodista respondió: "Por supuesto, sino no la busco, señora y le agradezco que nos tome la palabra".

Posteriormente las dos hablaron al mismo tiempo, mientras la periodista agradecía que le tomara la llamada y le pedía que la dejara hablar, Cuevas agradecía la invitación hasta que la titular del espacio radiofónico decide poner orden y exclama: "¡No, no oiga... espéreme un momento por favor!" y es ahí cuando da inicio el segundo fragmento de la entrevista, en el que Sandra Cuevas habla sobre las faltas de respeto hacia su persona.

