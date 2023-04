Papá de Marigely Tamés Pérez exige justicia por su hija asesinada en el año 2001

Pedro Tamés Fernández, padre de María de Los Ángeles Tamés Pérez, asesinada en 2001, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que continúen con el proceso penal en contra de los presuntos asesinos, hasta que la sentencia de 35 años sea efectiva para que regresen a la cárcel.

Lo anterior se da luego de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la recomendación a México para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, derivada del caso de Daniel García y Reyes Alpízar, acusados del crimen contra la regidora panista de Atizapán, quienes estuvieron más de 17 años en prisión preventiva en el penal de Barrientos, Tlalnepantla.

Para Tamés Fernández, los culpables del asesinato de la joven regidora son Daniel y Reyes. Dijo que antes de los señalamientos de violación a los derechos humanos que hace la CIDH está el derecho a la vida.

“Lo más importante es que se cometió un homicidio, mataron a una joven de 27 años por haber denunciado corrupción. El derecho humano más importante es a la vida y se lo quitaron, ella merece que se haga justicia”, dijo en entrevista el papá de Marigely.

Destacó que la sentencia de la Corte Interamericana no exculpa a los dos hombres: “Afortunadamente la Corte pidió que continúe el proceso, ¿qué quiere decir esto?, que la Corte vio que son unos asesinos; aunque no resuelve si hay inocencia o culpabilidad, se da cuenta de que no pueden soltarlos”.