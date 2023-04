"Un acto penoso y cavernario" Alfonso Durazo critica mutilación masiva de mantarrayas en costas de Sonora

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, calificó como una barbaridad y una acción “cavernaria”, la decisión tomada por la exdirectora de ecología del municipio de Huatabampo, que decidió quitarles el aguijón a las mantarrayas que llegaron a sus playas para proteger a los turistas.





“Lamentable, penoso, cavernario, que una servidora pública haya tomado esa decisión amparada en su lógica, es cavernario, de proteger a los turistas” dijo el gobernador



Este martes, el gobernador Alfonso Durazo, informó en su conferencia de prensa semanal que ellos como estado dieron avisó de manera inmediata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que actué en consecuencia por estos hechos. También, por la parte estatal de Ecología, que es la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, también tomó cartas en el asunto y comenzó la investigación de manera inmediata.

Alfonso Durazo Montaño, calificó como una barbaridad y una acción “cavernaria” lo sucedido en las costas del estado

Créditos: Especial

Se ordenó la suspensión inmediata

“Amanezco con la nota, no me ayudes compadre, que barbaridad. Afortunadamente el alcalde tomó cartas en el asunto de manera inmediata y nosotros también dimos parte, de manera inmediata, a la PROFEPA, la parte Federal”.



Lo que sucedió, fue que previo a las Vacaciones de Semana Santa, la entonces directora de ecología del municipio de Huatabampo, ubicada al sur de Sonora, Elizabeth Guerrero Moreno, mandó mutilar el aguijón de cientos de mantarrayas, algo que quedó grabado en videos que generaron repudio de parte de la sociedad y de organizaciones ambientalistas.



Ante esto, el alcalde de este municipio, Juan Jesús Flores Mendoza, informó que ordenó la suspensión inmediata de esta servidora pública y que buscarán capacitación para conocer cómo atender estos problemas.



Durazo Montaño informó que afortunadamente el alcalde de Huatabampo ya tomó cartas en el asunto de manera inmediata y decidió cesar a la directora de ecología de este municipio, dijo que no cree que la funcionaría haya actuado con dolo, sino más bien con ignorancia y falta de conciencia, algo necesario para avanzar en el tema de protección y cuidado del medio ambiente y de los animales.

SEGUIR LEYENDO

Ecocidio en Huatabampo: le quitan aguijón a miles de mantarrayas para “proteger” a los turistas

Sonora IMSS crearán nuevo Hospital Universitario en Sonora para formar estudiantes de Medicina

Alfonso Durazo: a través del CBX de Tijuana, promoveremos el flujo turístico hacia Sonora

srgc