La Cruz Azul concluye con éxito su asamblea anual de socios, excluyen a 4 directivos

La Cooperativa La Cruz Azul celebró este 10 de abril su Asamblea General Ordinaria en las oficinas corporativas, ubicadas al sur de la Ciudad de México. Del total de 472 socios activos, acudieron 460, lo que representa una asistencia del 97.46% de los cooperativistas activos.

En la reunión, los asistentes votaron por excluir a José Alfredo Álvarez Cuevas, Mario Sánchez Álvarez, Eduardo Borrell Rodríguez y a Ramsés Dolores Anguiano, quienes anteriormente ocuparon cargos directivos o gerenciales en la sociedad.

En el caso de Alfredo Álvarez Cuevas, se le acusa de fabricar delitos en contra de aquellos cooperativistas que denunciaron los actos de corrupción de su hermano Guillermo “Billy” Álvarez. Con la exclusión, el ex directivo pierde de manera definitiva todos sus derechos y prerrogativas como socio de la cooperativa y de las empresas afiliadas. Del mismo modo ocurre con los otros tres socios excluidos, entre quienes se encuentra un ex director financiero y jurídico y otro ex director jurídico. Todos están acusados de hacer un ejercicio indebido de sus cargos dentro de la cooperativa y prestarse a actos de corrupción.

Por otra parte, se dio a conocer la estabilidad financiera que vive la cooperativa a dos años del cambio de administración. Prueba de ello es la gran cantidad de deudas que se han cubierto en los últimos dos años, además de las inversiones que se están realizado a nivel industrial.

Los cooperativistas también reportan una gran solidez administrativa, la cual les ha permitido lograr un aumento significativo en la producción y en las ventas. Esto a pesar de no contar con la planta de Hidalgo que sigue secuestrada por un grupo delictivo encabezado por Federico Sarabia Pozo (socio excluido en la asambalea de 2022). Sobre las personas que mantienen la planta de Hidalgo, existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República por modificar ilegalmente el procedimiento del despacho de cemento y con esa venta dispersar recursos a empresas factureras.

La cooperativa también informó sobre sus inversiones en tecnología y maquinaria en las diferentes empresas que dependen de ella, lo que ha mejorado su productividad y competitividad. Además, destacaron su compromiso con el desarrollo sostenible, implementando prácticas responsables y promoviendo la conservación del medio ambiente.

La asamblea finalizó con un mensaje de optimismo y confianza en el futuro de la cooperativa, la cual ha demostrado ser una organización fuerte y comprometida con sus socios y con la sociedad en general. Desde el mes de agosto de 2020, la Asamblea General Ordinaria volvió a convertirse en el órgano que toma las decisiones más importantes dentro de la empresa, a través de sus Consejos de Administración y de Vigilancia, presididos por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, respectivamente.