El sobrino de un magistrado de Veracruz usa sus influencias para alejar a expareja de su hijo

América Ceballos Vidal denunció ser víctima de violencia vicaria por parte de su expareja Alexis “N”, quien labora en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y ejerce sus influencias para evitar que su hijo, de apenas ocho años, conviva con su madre.

El pasado 30 de enero, el niño fue sustraído de su club de tareas por su progenitor, servidor público de la Sexta Sala Civil y presunto sobrino de un magistrado. La mujer recordó que desde meses atrás el sujeto la amenazó con quitarle a su hijo. Ella sufrió violencia cuando mantenía una relación de pareja con él.

“Me dijo que iba a lograr que a través de sus contactos y sobre todo del apoyo de su tío, el magistrado, quien labora en la misma sala que el señor Alexis, iba a lograr su cometido, que él tenía los contactos y los medios para poder hacerlo”, expresó.

El conflicto se agravó después de que América decidiera dejar a su pareja y presentar una demanda para la pensión alimenticia en el año 2017. “El depósito de persona que promovió dentro de los juzgados le fue concedido a través de muchas irregularidades, dentro de esa diligencia se violaron las garantías de mi hijo, sus derechos y los míos, ya que no fue realizada como lo establece el Código Civil de nuestro estado y fui notificada de este depósito de persona, así como también, del inicio de juicio de la guarda y custodia de mi menor hijo”, recordó.

La mujer recordó que desde meses atrás el sujeto la amenazó con quitarle a su hijo (Foto: Juan David Castilla)

Desacato judicial

A partir de esto, se decretaron encuentros supervisados en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) durante los sábados, en un horario de cuatro a cinco de la tarde, y los domingos, de 11 a 12 del día. Sin embargo, el domingo 26 de marzo, Alexis “N” incumplió en presentar al menor en dichas convivencias y reincidió durante los días 8 y 9 de abril, pues prefirió irse de vacaciones que acatar una orden judicial.

“Definitivamente no presenta a mi hijo en las convivencias en el Cecofam, sé de buena fuente que es porque el señor Alexis priorizó irse de vacaciones a Acapulco con mi hijo que cumplir el decreto del ciudadano juez y todas estas violaciones y desacatos judiciales no los cometería si no se sintiera respaldado y protegido por su tío el magistrado”, añadió.

América indicó que se llevará el caso hasta las últimas consecuencias, pues Alexis “N” ha realizado la “instrumentalización” de su hijo para lastimar a su madre y “vengarse” tras la demanda de pensión alimenticia. Recordó que su expareja ha violentado los artículos 345 y 346 del Código Civil del Estado de Veracruz, donde se establece que ningún progenitor podrá suspender, limitar u obstaculizar la relación con los hijos.

“Esto solamente lo podrá determinar un juez y con ese tipo de incumplimientos lo único que deja ver es el poco interés real que tiene sobre su hijo y lo mucho que le importa destruir el vínculo que existe entre mi hijo y yo”, agregó.

América Ceballos destacó la importancia de que sea avalada la Ley Vicaria en el país (Foto: Juan David Castilla)

Amenazas y tráfico de influencias

La mujer buscó acercamiento con su hijo a través de Diana, exvocal de grupo en la escuela primaria “Enrique C. Rebsamen”, ubicada en la zona centro de Xalapa, donde le hacía saber que lo amaba y que lo extrañaba; sin embargo, la docente titular Berenice “N” se opuso a comunicar el mensaje, quitándole el dispositivo móvil a su pequeño.

“Ellos no tienen la información oportuna y real que ha sido emitida por el Juzgado Octavo, donde se lleva mi proceso y que el señor Alexis se ha encargado de distorsionar la información que llegó a través del juzgado a la escuela, donde solo informaban del depósito pero en ningún momento le concedieron ningún tipo de restricción hacia mi persona ni mi familia, la maestra está incurriendo en violar los derechos de mi hijo”, detalló.

Después de que el progenitor se enteró de que la exvocal reprodujo un audio que envió América a su hijo, amenazó a Diana con encerrarla en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec. “Con todo esto lo único que deja ver es el machismo, su conducta misógina y de amedrentar sin ningún fundamento a quien vaya contra sus intereses. Claramente hay un tráfico de influencias para que se lleve de manera pronta, expedita y justa mi proceso legal donde está de por medio la guarda y custodia de mi hijo”, enfatizó la señora.

América ya había llegado a un convenio con Alexis ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (Cejav), donde en la tercera cláusula se establece que la guarda y custodia definitiva del niño había sido otorgada a ella.

“Al señor le consta que las condiciones en las que su hijo vive conmigo no tiene impedimento para que mi menor hijo viva conmigo. Ya en dos ocasiones he ido a hablar con el juez Leopoldo Toss Capistrán, el juez octavo de lo familiar, para informarle de las irregularidades e incumplimientos que el señor Alexis ha mantenido en las convivencias, pero estoy a la espera de que el ciudadano juez lo aperciba con multa y respete lo decretado respecto a las convivencias y que me proceso sea juzgado con perspectiva de género y perspectiva de infancia”, refirió la mujer.

América Ceballos destacó la importancia de que sea avalada la Ley Vicaria en el país, que impulsa el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria para prevenir y erradicar esta violencia donde los agresores utilizan a los hijos para lastimar a las madres.

