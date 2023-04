Taxista acosa a jovencita para convencerla de salir con él: "Hay parejas que se ganan 20 años, podemos conocernos"

“Tienes unos labios mami bien hermosos” fueron algunas de las frases con las que un taxista acosó sexualmente durante todo el viaje a una jovencita en Nuevo León, la usuaria de TikTok, Mary Lee, compartió la desagradable experiencia que vivió durante su trayecto al trabajo, hasta ahora la el video tiene más de 2.1 millones de vistas.

Mary Lee subió el video de tres minutos de duración Foto: TikTok Mary Lee

Mary Lee subió el video de tres minutos de duración y aunque solo se escucha el audio porque la imagen es fija, no necesitó dar explicaciones, ya que todo queda claro, la única leyenda que puso al video fue “yo sólo iba al trabajo y tomé un taxi” y agregó subtitulos para que el contenido fuera más claro para los espectadores. “¡Viejo! pero quiero que sepas que con una persona que sea mayor que tú, puedes encontrar al amor de tu vida” fue la primer frase que se le escucha decir al conductor mientras la joven ríe nerviosa, al no obtener una respuesta asertiva trata de convencerla diciéndole que es en serio lo que dice y que hay muchos casos similares.

“¡Viejo! pero quiero que sepas que con una persona que sea mayor que tú, puedes encontrar al amor de tu vida” así empieza la grabación Foto: TikTok Mary Lee

“Tú cuando el amor toque tu puerta déjalo pasar”, insiste el sujeto mientras la joven sigue riendo claramente muy incómoda y responde “lo voy a hacer”, el acosador le dice que pueden empezar a conocerse como amigos que no tiene nada de malo y todo el tiempo trata de obtener una respuesta de ella, le dice que no tiene nada de malo y al no obtener retroalimentación le dice “¿Verdad que no tiene nada de malo? A lo que ella responde que no, “hay parejas que se ganan por 15-20 años y son felices de a madre en serio” vuelve a objetar el taxista, dejando al descubierto que se trata de un hombre mucho mayor que la joven y agrega muy seguro “¿qué tal si te llega a tocar la suerte a conmigo? En serio Mariela”, la joven sigue riendo.

Dijo que vio su gafete del trabajo y por eso sabía su nombre Foto: TikTok Mary Lee

Incluso asegura que puede conquistar su “corazoncito en una semana”, la mujer se sorprende y el responde “me siento capacitado para eso y más cuando la mujer está bien linda la verdad” al tiempo que agrega “¡Qué hermosa estas! ¡De verdad!". La fémina prefiere ignorar su dicho y prefiere maquillarse porque de pronto él continua con su acoso y cree incluso que la puede convencer “te voy a decir una cosa mamita, en serio… para ti no se hicieron las pinturas” ella responde que debe maquillarse “tú si eres bella, ¿Nunca te lo habían dicho o qué? ¿Verdad que no?”, ella solo ríe presuntamente del nervio y para evitar la interacción y él acosador continua “lo principal es que Dios te despacho con la cuchara grande de la belleza”.

Todo el tiempo el acosador busca una respuesta de la mujer Foto: TikTok Mary Lee

“Que bonitos ojos tienes, ¿qué color son?” todo el tiempo busca la interacción con la joven “mija que bonito nombre” se atreve a pedirle que voltee así sin lentes, Mary le dice que le da pena y él le pide que lo vea, después le pregunta “¿A qué hora entras mami?”, la mujer vuelve a ignorarlo y el sigue con su platica “vamos a pasar por donde yo trabajaba, el Royal, ahí trabajo tu futuro amor mami”.

Incluso con el paso de la platica y los minutos se vuelve más insistente y directo “¿Mariela verdad? Tienes unos labios mami bien hermosos, ¿nunca te lo han dicho o si?, Has de ser la más hermosa del casino chiquita, ¿verdad que si?, estas bien linda Mariela, Diosito me tenía algo guardado bien hermoso para mi?", así culmina la grabación, con el acosador desesperado.

El acosador se escucha desesperado por una respuesta Foto: TikTok Mary Lee

En redes la joven relató que el viaje y el acoso duró más tiempo pero solo compartió esa parte, después subió una imagen donde aclaró que tenía su uniforme puesto y como vio su gafete por eso supo su nombre, que trató de mantener el control para que no viera que la estaba intimidando y explicó que si no lo grabó directamente fue porque estaba en el carro y no podía abrir su puerta y que las personas que han pasado por lo mismo saben que es difícil reaccionar al momento.

Los cibernautas en su mayoría mujeres se identificaron y dijeron que han sido victimas del mismo acoso por taxistas y dejaron frases como “sentí desesperación y miedo”, “como me emp%&# que me hagan la platica, solo quiero llegar a mi destino y ya”, “esa risa de el nervio y terror que da me duele en el alma. Siento mucho que hayas tenido que pasar por algo así”.

