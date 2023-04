Fuerte accidente en Coyoacán: camioneta sufre aparatosa volcadura sobre División del Norte

La noche de este lunes 10 de abril se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en calles de la Ciudad de México. Las primeras versiones indican que una camioneta sufrió una aparatosa volcadura sobre Av. División del Norte y Miguel Angel de Quevedo, al cruce con Benito Juárez, en la colonia San Pablo Tepetlapa, perteneciente a la alcaldía Coyoacán.

Hasta el momento no se tiene un saldo de heridos y Bomberos de la Ciudad de México trabajan en la zona para colocar el vehículo afectado en sus cuatro ruedas. Los ocupantes del auto marca Kia de color negro con placas G49AZD fueron atendidos por paramédicos y no requirieron traslado hospitalario ya que sus heridas no fueron graves.

Vulcanos capitalinos exhortan a la ciudadanía a aumentar precauciones al momento que se tome el volante, pues en los próximos días se esperan lluvias por la noche, lo que puede provocar terribles accidentes.

Información en desarrollo...