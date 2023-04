Alejandra salió de trabajar y Paola era amenazada por su expareja: ambas están desaparecidas en Morelia

Familiares y amigos de dos jóvenes morelianas que se encuentran desaparecidas en distintos hechos, marchan este lunes en la ciudad de Morelia para exigir a las autoridades que investiguen ambos casos.

Uno de ellos corresponde a la joven Alejandra Hernández Martínez, de 25 años, madre de dos hijos y quién trabaja como mesera en la ciudad de Pátzcuaro.

El pasado 22 de marzo, la joven desapareció luego de salir a laborar. Su hermana, Dulce Martínez, asegura que una familiar y un amigo de la víctima están involucrados en este hecho, por lo que presentó pruebas en su contra, pero estas fueron desechadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

"La Fiscalía me trae vuelta y vuelta, me dicen que vaya y que me van a enseñar los videos y lo que declararon (los sospechosos), pero cuando voy dicen que ya no tienen tiempo, que están en juntas o que salieron", refiere la hermana de la joven no localizada.

Segundo caso

Otra de las víctimas por las que este lunes salieron a marchar, es Paola Pérez Pérez, quien, de acuerdo a sus familiares, el pasado 16 de marzo fue sacada de su domicilio en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, por tres hombres armados.

Su hermana, Adriana Pérez, refiere que Paola, moreliana de 29 años, es una mujer con una vida normal, dedicada al hogar y a sus tres hijos, quien previo a su desaparición, enfrentaba algunos "problemas" con su expareja.

"Me dijo que sí recibía algunas amenazas de parte de su expareja, y en ocasiones agresiones aún sin estar viviendo juntos, para mí él es el único sospechoso. Exigimos a la Fiscalía de Moroleón que investiguen a fondo, porque no nos dan razón de nada", aseguró Adriana Pérez.

El contingente inició la caminata desde Palacio de Gobierno y se dirige hacia el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Posteriormente se trasladará a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde buscarán ser atendidos para externar su exigencia.

