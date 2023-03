Hoy no circula 10 de marzo: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Se avecina otro fin de semana caluroso, pero el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 10 de marzo. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan viernes 10 de marzo?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 10 de marzo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Así puedes solicitar una patrulla desde la AppCDMX paso a paso

¿Sabías qué desde la App CDMX puedes solicitar una patrulla? La aplicación para teléfonos inteligentes, además de permitir conocer la cartelera cultural de la capital, archivar documentos como la Licencia para Manejar y saber las líneas de los diferentes Sistemas de Transporte Público, también te permite solicitar una patrulla en caso de emergencia.

En las calles existen los módulos en los que está habilitado el “Botón de auxilio” y “Mi alarma en casa”, a través de los que se puede solicitar apoyo en caso de algún suceso, activando la alerta al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) donde se recibe el apoyo de policías, paramédicos o elementos de tránsito.

Sigue leyendo:

Ahuehuete de Reforma será remplazado a fines de marzo

Más de 2 millones de mujeres cuentan con trabajo remunerado en CDMX

Por primera vez una mujer maneja un vehículo motobomba en Altepétl