¿Hay contingencia ambiental en CDMX hoy 9 de marzo?

La concentración de contaminantes, como el ozono, las partículas PM10 y 2.5, o el azufre, puede hacer que se decreten contingencias ambientales en la Ciudad de México, con el objetivo de cuidar la salud de sus habitantes.

Interpretadas por la Dirección de Monitoreo Ambiental, estas mediciones indican las pautas a seguir durante la jornada. En este año, solamente han sido decretadas dos contingencias ambientales, a principios de enero y finales de febrero.

Pronóstico del clima

Sigue la ausencia de lluvia en el Valle de México, aunque a lo largo del día el cielo pasará de despejado a nublado. Habrá vientos que soplarán desde el norte, con rachas máximas de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que el pronóstico de temperatura va de los 11 a los 29 °C.

En el Valle de Toluca y las zonas altas del Estado de México se prevén lluvias aisladas e incluso descargas eléctricas. Las temperaturas fluctuarán entre los 3 y los 25 °C.

Calidad del aire - Minuto a minuto

05:00 horas

El reporte de aire y salud revelado por el Sistema de Monitoreo Ambiental señala que las condiciones son buenas en prácticamente toda la megalópolis, con la excepción de la zona de Villa de las Flores, cuyos resultados son malos, y las estaciones de Chalco y Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa, donde las condiciones son moderadas.

En lo que se refiere a los registros sobre calidad del aire, la mayor parte de las estaciones de monitoreo arrojaron condiciones moderadas, siendo malas únicamente en los puntos de medición de Chalco y Villa de las Flores.

A esta hora aún no existe riesgo por radiación ultravioleta, por lo que no se necesitan cuidados adicionales. Las autoridades señalan que no hay riesgo al hacer ejercicio al aire libre para la población en general, aunque quienes tengan condiciones de salud precarias deberán tomar algunas precauciones.