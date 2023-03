José Luis Moyá Moyá no solo se dedica a la extorsión, también usurpa funciones

José Luis Moyá Moyá llegó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces se encargaba de presidir la Comisión de Hacienda. Lo contrató como uno de sus asesores.

Sin embargo, en agosto de 2003, éste se ostentaba como secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local a fin de obtener información y luego presentar denuncias por supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipo de oficina y flotillas de vehículos con sobreprecio.

"Entonces hice una carta que circulé en todas las secretarías diciendo que no podía él pactar mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento, que actuaba como cuenta propia, entonces que había cesado sus funciones conmigo", fueron las palabras con las que Abascal definió su reacción ante las acciones que llevaba a cabo Moyá.

El Heraldo Media Group lo ha denunciado tres veces ante las autoridades. Dos de ellas por extorsión. FOTO: Especial.

No podía confiar más en él

El asambleísta acusó a José Luis Moyá de cometer abuso de confianza, ya que entre otras ilegalidades presentó una denuncia por supuestas irregularidades cometidas en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y lo despidió.

"Entonces me demandó por 10 millones de pesos, de daño moral, le gané el juicio, se enojó mucho, me lo encontré por ahí en un centro comercial, y le pregunté ¿porqué había hecho eso? ¿qué le había hecho yo? Dijo pues nada más a ver si pegaba era un cínico total, porque no tenía ningún sustento", dijo Abascal.

Lo han acusado varias personas. Se centra en tratar de estafar a políticos y empresarios. FOTO: Especial.

La extorsión es su modo de vivir

Salvador Abascal Carranza ya no volvió a saber nada de su excolaborador hasta que se enteró de la denuncia que presentó El Heraldo Media Group en contra de José Luis Moyá por exigir a los directivos del medio, a modo de extorsión, una cuota mensual.

"No es posible que siga este sujeto haciendo daño como me lo quiso hacer a mi, y como seguramente se lo ha hecho mucho e impunemente, y ahora que es mucho más grave el delito", dijo Abascal.

Si usted ha sido víctima de este sujeto, denúncielo.

