Alejandra del Moral: "Es un momento para revisar los pendientes en materia de igualdad de género"

Alejandra del Moral, precandidata a la gubernatura del Estado de México, mandó un mensaje a través de sus redes sociales, en relación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Dijo que hoy es un día para revisar los pendientes que se tienen en materia de igualdad de género. "Las mujeres no pedimos privilegios, pero tampoco aceptaremos menos de lo que nos corresponde", aseguró.

La expresidenta municipal de Cuautitlán Izcalli explicó que se ha avanzado en paridad de género y utilizó como ejemplo el Estado de México, en donde el 50 por ciento de las diputaciones y casi el 40 por ciento de las presidencias municipales, son ocupadas por mujeres.

Aunque aseguró que no es suficiente y dijo que la verdadera igualdad exige el compromiso de hombres y mujeres por igual. "Que podamos terminar con las violencias, que podamos tener los mismos salarios y que podamos compartir la responsabilidad en el cuidado de nuestras hijas e hijos y en las tareas del hogar".

Expresó que no basta con que hayan más mujeres en puestos directivos, si no trabajan las mujeres unidas entre ellas y tampoco basta si hay más mujeres candidatas, si no significa debatir y liderar los proyectos propios.

"La paridad es un compromiso, un compromiso por construir un piso parejo para nosotras las mujeres"

"Se ha avanzado en materia de paridad de género"

FOTO: Archivo

