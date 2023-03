Joven pinta una vida feliz llena de arte: “La parálisis cerebral no fue impedimento para realizar mis sueños"

Guadalajara. - Al momento de nacer (26 diciembre 1989), Leticia Montiel no recibió suficiente oxígeno, esa hipoxia le ocasionó parálisis cerebral. Vivir ha sido un esfuerzo desde entonces, pero ella ha creado su propia felicidad. Siempre acudió a escuelas regulares, así que nunca se sintió con alguna discapacidad.

“La parálisis cerebral no fue impedimento para realizar mis sueños, desde el momento en que nací mis papás me llevaron a rehabilitación de todo tipo: física, hidroterapia, en su momento terapia de lenguaje, gracias a eso pude entrar a una escuela regular, cursar mis estudios hasta terminar la licenciatura en psicología”, expresa Lety, en entrevista con El Heraldo de México.

Como profesional de la psicología se especializó en el área de educación infantil incluyente. Ejerce su profesión en el CRIT Occidente, brinda asesorías particulares y colabora en asociaciones civiles a favor de la inclusión.

Hoy se ha convertido en una pintora prolífera, explica que desde pequeña se sintió atraída por el arte, especialmente el dibujo, intentaba agarrar las crayolas con las manos, pero debido a que su cerebro manda la señal pero sus manos no responden “entonces se me rompían las hojas, las crayolas, los colores. ¡Son unas manos muy vagas! No lloraba, nunca dejé de intentarlo, me entretenía mucho. Celebraba mis logros. Un buen día una persona me dijo: ¿por qué no lo intentas con la boca? Y yo, pensaba: ¡no, mis papás me enseñaron a hacer las cosas como lo hacen los demás! Pero luego dije: bueno, no pasa nada si lo intento”.

Así que a los 11 años comenzó a dibujar con la boca y a escribir su nombre.

“Hacía dibujos en hojas blancas y les ponía títulos. En secundaria elegí el taller de pintura ¡y me encantó! Ahí aprendí a pintar con la boca. Primero se convirtió en mi hobbie y ahora es una fuente de ingresos, me han hecho pedidos de México y de Alemania. He tenido exposiciones en diversos museos. Mi marca es Lemor (las iniciales de su nombre), abarca: conferencias, arte, psicología, educación y modelaje”.

Lety es también una talentosa conferencista motivacional y exitosa empresaria.

“Mi conferencia magistral es ‘El poder de querer’, brindo consejos que a mí me han funcionado para lograr mis objetivos y sueños. Comparto una metodología para lograr lo que visualizas en la vida. Muchas veces tenemos sueños guajiros, pero si son realistas, con una metodología puedes concretar tus sueños”, apunta confiada.

Además de su éxito profesional, también es una alegre y divertida esposa. Después de un noviazgo de 11 años, se casó con Leo hace tres años. Fue un momento muy especial observarlos bailar su vals de bodas ambos en silla de ruedas. Él es un amable joven, muy trabajador. Padece discapacidad motriz en sus extremidades inferiores.

La felicidad en su hogar abunda, suelen hacerse bromas. Cuando Leo dice que quieren tener como tres hijos, ella sonríe y responde: ‘sí, ándale, yo aquí los paseo”, refiriéndose a la silla de ruedas. Ambos se carcajean. Esperan que la divinidad les otorgue el regalo de la paternidad en el futuro.

Deja tiempo y energía para colaborar con asociaciones civiles para contagiar su positivismo a otros niños que padecen alguna discapacidad y estimular a los padres para que no se agoten demasiado en terapia tras terapia sino que ayuden a sus hijos principalmente a que sean felices.

