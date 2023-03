Hoy no circula 8 de marzo: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 8 de marzo. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de vigencia será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 8 de marzo?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 8 de marzo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

En esta fecha reabre el Área de Atención Ciudadana de Verificación en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular se mantendrá cerrada debido a un cambio de domicilio que se ha llevado a cabo desde el 15 de febrero y anunció que si bien se había dicho que estaría cerrado hasta el 3 de marzo, la fecha se extenderá unos días más.

A través de un comunicado de la Jefatura de Gobierno, la Sedema de la Ciudad de México señaló que debido al el cierre temporal del Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, las y los capitalinos podrán tramitar de manera gratuita una “Constancia Provisional para Circular” en la este link de la dependencia.

