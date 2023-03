Azcapotzalco avanza en convenio para ordenar cableado aéreo

Con la firma del convenio entre la alcaldía Azcapotzalco, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT), la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), se da un paso para atender la problemática generada alrededor de los grandes tendidos y telarañas de cables en las calles de la capital.

Así lo señaló, la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad, Gabriela Salido, quien celebró que este trabajo que comenzó desde la legislatura pasada con propuestas de soterrado de cables, ahora puede avanzar con esta acción que permitirá reordenar la red.

“Hace ya algunos meses, buscamos el acercamiento de la alcaldía Azcapotzalco con las cámaras que representan a la industria y a las autoridades del IFT, este esfuerzo hoy se ve reflejado con este compromiso que contribuirá con sus logros a enriquecer las propuestas legislativas, por lo que esperamos que se siga extendiendo a todas las alcaldías”, dijo.

Explicó que existen varias propuestas presentadas ante el Congreso capitalino cuya esencia ataca la problemática de las telarañas de cables que en una parte importante no prestan ya ningún servicio y no son retirados; lo que no solo se vuelve contaminación visual, también representan un riesgo de protección civil para quienes viven y transitan por la ciudad.

Apuntó que muchos ciudadanos demandan que se retiren pero hasta ahora no habían encontrado respuesta. Incluso, en la Legislatura anterior, se recibió una propuesta de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, para retirar todo el cableado y colocarlo en debajo del suelo, conocido como soterrado.

A pesar de la urgencia de atención que este tema exige, todas las propuestas legislativas se encuentran aún en estudio, pues no se puede realizar de forma general una estrategia general de soterrado, por varios factores como el tipo de suelo, o los propios programas de desarrollo en las alcaldías, por eso la importancia de estos ejercicios, pues determinando espacios de intervención, se comienzan a hacer esfuerzos por mejorar las condiciones del espacio público, y permiten a la industria brindar sus servicios de telecomunicaciones, realizando despliegue de cables en condiciones seguras. Explicó la legisladora, cuya iniciativa en la materia se encuentra en esta situación.

“Pero no solo eso, agregó Salido Magos, idealmente nuestro espacio público debería llamar a la ciudadanía a apropiarse de él, a darle vida y realizar actividades ahí, sin embargo, todavía nos falta mucho para que esto sea así, y lamentablemente el desorden en materia de cableado no abona a mejorar esta tendencia”, concluyó.

