Elección de consejeros del INE podrías ser por insaculación, sería la primera vez en la historia

A los pies de la tribuna en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, personal de resguardo colocó una mesa con un mantel verde la que se colocará la urna para, en caso de que no se lleguen a acuerdos este día, se lleve a cabo la insaculación para elegir a los próximos 4 consejeros, incluida la presidenta del Instituto Nacional Electoral.

No obstante, las fracciones parlamentarias buscan consensos para poder evitar la insaculación, como último recurso, aunque reafirman que en caso de que no se tengan los consensos, la tómbola se instalará en el pleno y no en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hay desde, nuestro punto de vista 14, 15 perfiles con suficiente probidad Foto: Especial

Jorge Alvarez Maynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que se iba avanzando en un acuerdo con los coordinadores del PRI, Rubén Moreira y del PAN, Jorge Romero, pero los posicionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y las dirigencias nacionales de los partidos, dinamitaron la negociación.

“Me refiero al presidente de la República, al secretario de Gobernación, y por supuesto a Marko Cortés y a Alito Moreno, están dinamitando el tema para llegar a la insaculación, y de esa manera lavarse las manos de la responsabilidad que tenemos”, dijo.

El dirigente emecista expuso que existen por lo menos 15 perfiles que se pueden votar, con los elementos que se requieren para garantizar la independencia del INE.

“Hay desde, nuestro punto de vista 14, 15 perfiles con suficiente probidad, capacidad, independencia para integrar el Consejo General; Creo que hay materia para hacer un buen acuerdo de consenso, pero no veo esa voluntad”, precisó.

Carlos Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista insistió en que si se puede llegar a un acuerdo para sacar adelante cuatro nombres que integren el Consejo Nacional del INE.

Coincidió en que hay por lo menos 14 nombres de mujeres y hombres que no tienen relación con Morena, y que pueden realizar un buen papel en el Consejo General.

“Yo no distingo, dorado o no dorado, porque ahí te va, no estamos hablando de un puesto y de un cargo unipersonal; aquí el presidente, de la Cámara de los Diputados que votamos todos, es nuestro compañero, diputado federal Santiago Creel Miranda y no por eso el hace lo que quiere en la Cámara de Diputados, a todas luces no va por ahí”, comentó

La Junta de Coordinación Política tiene planteado un procedimiento para llevar a cabo el sorteo que determine a la próxima titular del máximo órgano electoral, que aún no se ha dado a conocer públicamente.

Se espera que entre las 9 y 10 de la noche de este jueves, se reúna la Jucopo para analizar la situación, en la que de no alcanzar un acuerdo para presentar cuatro nombres que sean votados por el pleno, pasarían directamente a la tómbola en los primeros minutos del 31 de marzo, aunque algunos diputados federales reconocen que, el saltarse la votación de las quintetas, podría ser motivo de una impugnación.

Con información de Elia Castillo

SEGUIR LEYENDO:

El INE ordena a AMLO eliminar lo que dijo sobre el "Plan C" en La Mañanera del 27 de marzo

dhfm