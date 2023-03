Alejandro Murat: mayor participación social y mejores perfiles son urgentes para gobernar en México

Si el desarrollo en el país tomara en cuenta las necesidades de los mexicanos, en donde la participación ciudadana estuviera presente en la toma de decisión, no se dividiera a la población y se respetara al medio ambiente además de hacer más eficiente la procuración de justicia, las cosas estarían mucho mejor señaló Alejandro Murat en su visita a Guadalajara.

"En la democracia no hay atajos, en la democracia hay diálogo y cuando se agota el diálogo, más diálogo. En la democracia hay que elegir la versión de política y la versión de México que queremos ser y yo no veo una versión en donde las y los mexicanos seamos enemigos o seamos adversarios. Los enemigos de México son la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades es ahí en donde deberíamos de estarnos ocupando y si te ocupas, entiendes que no es descalificando ni ofendiendo, es escuchando y promoviendo que vas a lograr los grandes cambios", afirmó.

Así, bajo el tema "La visión por un México próspero", Alejandro Murat sostuvo una charla en la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) acompañado de liderazgos de Confío México, abanderados por el presidente nacional de esta asociación, Salvador Cosío Gaona.

Con un proceso abierto de elección, Murat dijo que después de esta charla los asistentes pueden llevarse una buena o mala impresión suya, pero "eso es la democracia" y añadió que sus aspiraciones sí son llegar a la Presidencia y hacer las cosas de manera diferente, para obtener resultados distintos.

"Tomé la oportunidad de construir historia... porque la tarea de un gobernante es esa. Nadie te dice en el contrato que tienes que ganar elecciones y menos te dicen que agarres dinero público para metérselo a las elecciones y yo les diría que la popularidad no se transmite, yo gané mi elección el día que estuve en la boleta y se la gané a Morena y de 153 municipios de partidos en Oaxaca, gané 100 y ¿saben cuantos ganó el PRI? 60. Porque la gente vota por las personas, no por partidos... si ustedes están listos, yo también".

El exgobernador de Oaxaca reconoció que para ganar "tenemos que movernos todas y todos porque esta elección será muy competida y la elección se va a ganar con votos y ese es el ejercicio que estamos proponiendo, tenemos que empujar para que podamos realmente mover a la sociedad porque si no lo entendemos así, estamos equivocados".

Señaló que al igual que en otras naciones, el gabinete federal debería integrarse con los mejores perfiles que en los diferentes sectores del país se tengan porque al final se debe tener la sinergia para poder hacer equipo "y ganar el campeonato".

Respecto al tema de seguridad, explicó que es necesario definir el delito, pero también la consecuencia para que no haya interpretaciones como actualmente sucede, por ejemplo, con el delito de feminicidio que si el agresor no mata a su víctima solo es considerada la acción como tentativa y se permite la libertad.

"Para que podamos tener el músculo para detener a todas y a todos y que cuando los detengamos, se queden en la cárcel y haya una sentencia, solo así vamos a cambiar; hoy no se puede".

También destacó que el presupuesto debe ser con perspectiva de género a fin de empoderarlas y brindarles mejores posibilidades con fondos de garantías como lo hizo durante su administración en Oaxaca que de cuatro mil millones de pesos que se dispersaron en apoyos, 55 por ciento fue a mujeres.

Como parte de su visita a la capital jalisciense también se reunirá con estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

