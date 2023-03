Santiago Nieto responde a García Cabeza de Vaca: "No hay persecución y no es un tema personal"

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre las acusaciones por parte del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en donde asegura que él promovió los señalamientos con los que un juez incriminó al exmandatario estatal por delitos federales. Aseguró que no hay una persecución política ni un tema personal, pero que la Fiscalía General de Justicia del estado dio motivos suficientes para solicitar su desafuero y hacer una denuncia formal.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, Nieto Castillo informó que el exgobernador lo acusa por una falsificación de un documento del FBI, que supuestamente tenía una firma falsa, pero explicó que "lo que ellos tienen es una firma que no coincide con un documento, porque alguien lo firmó con las siglas AD, es decir, lo que se acostumbra en México como: por ausencia". De este modo se señala que no es la firma de la persona en cuestión, pero sí la de la representación en ese momento.

Santiago Nieto dijo que hay dos denuncias en trámite ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y son asuntos que no se han resuelto y que seguirán su curso. Aunque hay que recordar que el amparo libró de las tercer denuncia a García Cabeza de Vaca y así ya no existe la orden de aprehensión que se emitió en su contra, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas le concedió la protección de la justicia federal al exmandatario estatal, porque consideró que se violó el debido proceso. Con esta determinación, quedó sin efecto la orden de aprehensión que fue emitida el pasado 4 de octubre por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

"No hay una persecución ni es un tema personal"

FOTO: Archivo

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que durante la administración de García Cabeza de Vaca hubo un crecimiento de los índices delictivos en Tamaulipas y también en la generación de grupos criminales que actúan en el estado y en la región.

Además, explicó que García Cabeza de Vaca no podría participar en procesos electorales, si es que existe una investigación en su contra. "En este momento ya lo podría hacer, porque no hay orden de aprehensión como había antes, pero si se realiza una nueva acusación, investigación y orden de aprehensión, ya no podría participar en una nueva elección", explicó.

¿De qué acusó García Cabeza de Vaca a Santiago Nieto?

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por promover las acusaciones con las que un juez lo incriminó por delitos federales. El exmandatario estatal aseguró que hubo engaños hacia la autoridad federal, aunque la justicia le dio la razón al absolverlo de los delitos que se le habían imputado. Esto en una de las tres denuncias que tiene en su contra.

“Llevaba más de dos años con acusaciones falsas y documentos alterados por parte de Santiago Nieto, que engañó a la Fiscalía General de la República y al presidente. Se violó la Constitución, pero ahora el Poder Judicial nos da la razón”, dijo.

Después de la determinación, Francisco Javier García Cabeza de Vaca lanzó un video en su cuenta de Twitter. Ahí aseguró que era "un perseguido político" y reiteró que es una persona inocente.

García Cabeza de Vaca aseguró que es un perseguido político

FOTO: Captura de pantalla Twitter

Santiago Nieto Apoya a Ebrard para las elecciones del 2024

Santiago Nieto dijo que es claro que tiene una cercanía con el canciller Marcelo Ebrard y que lo considera una buena opción para la presidencia de la República en el 2024. "Es importante que pueda haber una continuidad en los programas sociales, en la inversión extranjera y en otros aspectos del gobierno federal", dijo.

Hay que recordar que hace unos días se hizo la presentación del “Movimiento de Morena Progresista, Con Marcelo Sí”, para respaldar las aspiraciones presidenciales del canciller, Marcelo Ebrard en Querétaro. Además de él, también mostraron su apoyo Juan José Jiménez Yañez , Arturo Maximiliano García Pérez, Juan Carlos Espinosa Larracoechea y Jorge Lomelí Noriega.

Santiago Nieto apoya a Marcelo Ebrard rumbo al 2024

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Santiago Nieto encabeza el equipo "Con Marcelo Sí" en Querétaro

García Cabeza de Vaca evita una orden de aprehensión: un juez ordenó cancelar su captura

Santiago Nieto sobre cuentas descongeladas de esposa de García Luna: “Hay que combatir a las estructuras financieras que soportan grupos delictivos"