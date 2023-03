Designar a consejeros por insaculación no es lo ideal: Dania Ravel

La ciudadanía debe estar atenta al proceso de designación de los tres nuevos consejeros electorales y el consejero presidente para el periodo 2023-2032, señaló la consejera Dania Ravel, quien advirtió que la designación de las cuatro consejerías por insaculación es un acto extremo y no es lo ideal.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa El dedo en la llaga para Heraldo Media Group, en medio del proceso de selección de los perfiles más aptos para ocupar las consejerías que dejarán vacantes el consejero presidente Lorenzo Córdova y los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, Ravel subrayó la importancia que tiene que la ciudadanía esté atenta a dichas designaciones.

En este contexto, detalló el proceso para que los mejores perfiles integren las cuatro quintetas que el Comité Técnico de Evaluación entregará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de donde deberán salir los cuatro nombres que sean sometidos a consideración del pleno y en caso de que no se logren los consensos se deberá recurrir a la insaculación, primero por el pleno legislativo y en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que dijo no es lo ideal.

“Eso lo que se busca en última instancia es que no haya ningún pretexto para que no se hagan estas designaciones, pero desde luego hacer un sorteo no es el ideal, es nada más como una tómbola. un caso extremo para que no se quede incompleto el máximo órgano de dirección del INE que es el Consejo General”, señaló la consejera Dania Ravel.