Caso Yasmín Esquivel: habría una campaña en su contra, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una campaña mediática en contra de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el supuesto plagio en sus tesis de licenciatura y doctorado.

Indicó que el tema para los medios tiene igual relevancia que el del exsecretario Genaro García Luna, señalado culpable de narcotráfico. “Lo de la ministra Esquivel lo han inflado. Casi está al nivel de García Luna”, expresó en su conferencia mañanera.

El tabasqueño cuestionó que no se haya criticado el supuesto fraude electoral de 2006 por parte de los periodistas, de los intelectuales o de instituciones como el de Ciencias Jurídicas de la UNAM. “Como cuando no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia, no dijeron nada”, lamentó.

El mandatario federal señaló que esperarán que den un veredicto la UNAM y la Anáhuac (Foto: Cuartoscuro)

Calificó el asunto como “politiquero”. Esto a raíz de que las acusaciones surgieron luego de que la ministra expresara sus aspiraciones a la presidencia del máximo tribunal del país. Sugirió que sus adversarios consideraron que podrían perder y se unieron para hacer a un lado a la candidata. “Se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio”, acotó.

En cuanto a una postura sobre el caso, el mandatario federal señaló que esperarán que den un veredicto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Anáhuac sobre el presunto plagio de las tesis.

“Es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, el Ministerio Público, lo que resuelvan las autoridades. A partir de ahí se analiza si nos corresponde a nosotros tomar una decisión”, sentenció.

La UNAM no podrá hablar del caso

El miércoles pasado, una jueza federal concedió a la ministra Yasmín Esquivel una suspensión definitiva para que, por tiempo indefinido, la UNAM no pueda emitir una resolución por el presunto plagio de su tesis de licenciatura.

La jueza dio a conocer su resolución a través de un acuerdo, pero en éste no se indica si la UNAM puede informar sobre el procedimiento por el supuesto plagio. Vale recordar que la juzgadora había concedido la suspensión provisional y ésta fue impugnada por la Máxima Casa de Estudios.

El abogado de Yasmín Esquivel destacó que ofreció las evidencias que sostienen que la funcionaria fue la autora del trabajo

Hay evidencia sólida para demostrar la autoría

A finales de febrero, el abogado de Yasmín Esquivel, Alejandro Romano, aseguró que no había tenido la oportunidad de ver el expediente en la investigación sobre la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino hasta después de que llevó a cabo su primera comparecencia, lo cual está en contra de la forma en la que funcionan este tipo de procedimientos.

En entrevista con Salvador García Soto a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, el legista destacó que ofreció las evidencias que sostienen que la funcionaria fue la autora del trabajo de titulación que ha estado en disputa durante los últimos meses y que lleva por título Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A.

El legista indicó que los dichos de la ministra están certificados gracias a las confesiones de la maestra Martha Rodríguez, el abogado Édgar Ulises Baez y un cúmulo de dictámenes periciales que acreditan que ella es la autora de este trabajo de grado.

¿Se puede anular la tesis de Yasmín Esquivel?

Alejandro Concha Cantú, nuevo abogado general de la UNAM, explicó que sí existe una posibilidad de que la institución educativa anule la tesis de licenciatura y, por consecuencia, la ministra pueda perder el grado académico. Informó que para eso existen los organismos internos de la universidad como el Comité de Ética, que busca lo mejor para los intereses de la casa de estudios.

"Lo que no se dijo de manera tan clara es que no había una facultad explícita de que una autoridad es la que pueda quitar un título. Se tuvo que buscar cuáles eran los órganos universitarios, para que se realizara este proceso", dijo en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group hace un mes.

Por último explicó que, para evitar que la falta de normatividad provoque que esto vuelva a suceder, el rector Enrique Graue enviará un conjunto de propuestas normativas, que definirán cuáles son los procesos de actuación, en casos como el de la ministra Yasmín Esquivel.

