AMLO pide transparentar los fideicomisos del INE y el Poder Judicial: "Tenemos derecho todos a saberlo"

Ante la entrada en vigor del "Plan B" de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral, que transparente los recursos de los fideicomisos con los que cuenta. Dijo que también en el Poder Judicial, deben aclarar el manejo de los recursos con los que cuentan con esta figura, porque hay un derroche de recursos de los que no se tiene claridad, cuando deberían reportarlo al ser dinero del pueblo de México.

“Es un enigma, no sabemos y tenemos derecho todos a saberlo. Ojalá y hoy aclaren esto; pero no sólo son los fideicomisos del INE, el Poder judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos, con lo mismo. Llegan a ganar los ministros hasta 600 mil pesos mensuales, sumando sueldos y prestaciones de todo tipo. Es lo mismo, servicio médico privado, fondo de retiro, y ¿De dónde es el dinero? ¿Lo aporta Claudio X González, o la señora Elba Esther Gordillo, o Calderón o Fox? No, es dinero del pueblo”, aseveró.

Critcó al INE por mantener estos recursos con opacidad. FOTO: Especial.

Ve prácticas onerosas en el INE

Criticó que se le esté dado mucha importancia a la salida de Edmundo Jacobo Molina, quien era el secretario ejecutivo del Consejo General del INE, quien estuvo por 30 años en el cargo, desde la época de José Woldenberg. Recordó que, con el dinero del erario federal, se han cometido excesos, en donde funcionarios utilizaban los recursos para realizarse cirugías plásticas.

López Obrador, indicó que, en el INE, tienen una caja especial en el que le dan un ahorro, y ahora que el exfuncionario terminó su función, se va a llevar su ahorro. Aseguró que en esa caja de ahorro especial costaba seis mil millones de pesos al año, y aunque fue cancelada, en el instituto se ampararon y tienen todo el dinero en los fideicomisos.

Dijo que el tema de la destitución de Edmundo Jacobo se está exagerando. FOTO: Cuartoscuro

Prefiere transformar al país

Aseguró que su gobierno podría alcanzar acuerdos con las cúpulas del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Poder Judicial de la Federación, pero que no lo harán porque no busca transar, sino transformar al país.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que no se pacta con ningún grupo porque se busca cambiar a México y fortalecer la democracia.

"¿Ustedes creen que no podíamos llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del Poder Judicial? claro, pero no queremos transar, queremos transformar, sino esto no cambia", señaló.

El mandatario dijo que es necesario trabajar a favor del pueblo. FOTO: Especial.

López Obrador dijo que lo más importante es la revolución de las conciencias para que las transformaciones no dependan de un grupo o de un dirigente.

"Cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, y siempre sostengo que hay veces en que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Entonces los que llegan al poder con el movimiento revolucionario no duran o se echan a perder, porque es apenas una vanguardia una minoría la que condujo y decidió sobre el movimiento, por eso lo más importante de todo es que se esté creando conciencia de manera masiva, para que no dependa de un dirigente, no dependa de un grupo de dirigentes, ni una vanguardia, sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente y que no sea susceptible de manipulación", afirmó.

