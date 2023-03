AMLO ironiza sobre el "Plan B": pide a Adán Augusto López explicar "cómo se va a destruir al INE"

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de los cambios a las leyes secundarias de la Ley Electoral en México, los cuales se tildaron como el "Plan B". El mandatario aseguró que el espíritu de esta reforma es que se eficiente la actuación de este organismo electoral, se acabe con la corrupción

"Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo", expuso.

Arremetió de nueva cuenta en contra de Edmundo Jacobo, a quien acusó de haber pertenecido en el INE durante más de 30 años y además poder haber participado en fraudes electorales. También reiteró que durante los últimos 14 años el secretario ejecutivo recibió un sueldo de más de 160 mil pesos.

"¿Cómo se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias?", dijo.

El presidente dijo que las prestaciones eran onerosas y los mexicanos no tenían acceso a este tipo de recursos. FOTO: Presidencia.

Aseguró que dentro de la organización ha habido abusos en contra del dinero del pueblo por medio de beneficios laborales como el seguro médico de gastos médicos, las cajas de ahorro y salarios onerosos.

"Son de veraz muy cretinos, muy cínicos", dijo sobre el INE, al cual señaló por supuestamente haber manipulado a la gente para defender a la institución.

"Por eso es muy importante que nos explique aquí cómo se va a destruir al INE", dijo.

El secretario de Gobernación informó que la reforma electoral ha sido objeto de una estrategia diseñada desde la oposición por medio de mentiras. Destacó que se han establecido cambios a seis normas.

Ley General de Comunicación Social.

Ley de Responsabilidades Administrativas.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley General de Partidos Políticos.

Ley General de Medios de Impugnación.

El presidente aseguró que los consejeros no respondieron al pueblo. FOTO: Cuartoscuro

Prevén fideicomisos millonarios

Negó que se le quitarán facultades al INE y al Tribunal Federal Electoral, sino que se concentrarán las actividades de las juntas locales para que se concentren en un solo procedimiento sancionador que serán evaluadas por un organismo de la institución. Destacó que esto significa una mayor eficiencia dentro del Instituto al evitar la burocracia.

Además de esto, anunció, se acabarán con los seguros de gastos médicos mayores, dos fideicomisos específicos que están en opacidad de presupuesto. Este dinero, apuntó, se devolverá al erario público o se usará para el pago de las liquidaciones de los funcionarios que sean despedidos.

Explicó que se podría solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar sobre los recursos que se tienen en estos mecanismos financieros del INE.

El secretario de Gobernación calificó como democracia dorada a la estructura que se formó en el INE. FOTO: Presidencia.

Desaparecerán mil 264 puestos laborales

El secretario de Gobernación dijo que no se despedirán a ocho mil trabajadores, sino que se terminarán los contratos de los trabajadores de las vocales de las juntas locales, los cuales tienen un sueldo, pese a que con la reforma se deja entendido que de los 13 que conforman estos cargos en cada comunidad, solamente son necesarios cinco.

Dijo que aunque no había procesos electorales, estos empleados mantenían un sueldo que iba de los 50 mil a los 70 mil pesos mensuales. En las juntas auxiliares, dijo, se pasará de cinco vocales a solamente uno. Destacó que con esto 64 vocales de las juntas locales y mil 200 de las juntas auxiliares terminarán sus contratos.

Mencionó que los miembros del Servicio Profesional Electoral deberán ser reubicados en otros puestos. Anunció también que el PREP está blindado, debido a que el INE no es quien realiza estas funciones, sino que es una empresa privada la que hace estas funciones.

Lorenzo Córdova asegura que la reforma dejará al INE desordenada. FOTO: Archivo.

Conteos más rápidos y seguros

Explicó que se dará mayor certeza jurídica para los conteos y además se logren los resultados de los comicios durante la madrugada del día siguiente. Añadió que el voto en el extranjero se llevará a cabo por medio de internet.

Dijo también que se emitió la norma que logrará castigar a las personas que incidan en las elecciones por medio de dinero a favor de los candidatos. Se acaban también con los pagos a la población en forma de tarjetas de prepago.

"Es la eliminación de los privilegios de esa burocracia dorada", dijo.

Comentó que con el cese de funciones de Edmundo Jacobo se le quitarán varias prestaciones a los funcionarios principales del Nacional Electoral.

El presidente aceptó que hay limitaciones en la modificación a la norma, pero que se da garantía a la población de que su voto será respetado. Dijo que figuras como Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama son hombres a servicio de la clase política y no tienen vocación demócrata, por lo que su salida beneficia a la población.

"Nosotros somos demócratas porque fuimos víctimas de los fraudes electorales", dijo Obrador.

Con información de Paris Alejandro Salazar y Jorge Almaquio

Sigue leyendo:

Designar a consejeros por insaculación no es lo ideal: Dania Ravel

La oposición y el INE alistan batalla legal en la Corte contra el Plan B