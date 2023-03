Adán Augusto López aclara la reforma electoral: "Señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral"

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López rechazó que con el "Plan B" de la Reforma Electoral, recientemente publicado en el Diario Oficial de la federación, se tenga un retroceso en la democracia de México y aclaró que serán sólo mil 260 las personas que serán despedidas de las juntas locales y no más de 8 mil.

Al aclarar, desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, las falsedades de una estrategia diseñada desde la oposición en contra de la iniciativa presidencial, el encargado de la política interior, aclaró que no habrá despidos masivos, de más de 8 mil trabajadores y menos que se afectará las elecciones presidenciales

"Señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo va a realizar los conteos rápidos o como va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales, yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer conteos rápidos porque esto es una mentira, porque conteo rápido no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el INE contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral", expresó.

La Segob prevé un cambio en la norma legal que eficiente al instituto. FOTO: Archivo.

Indicó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares continuará funcionando, con añadido en el que los mexicanos, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a los comicios, ahora los cómputos distritales iniciarán cuando empiece la captura de las actas del PREP, lo que dará mayor certeza jurídica para realizar los conteos.

López Hernández indicó que serán 64 vocales de las juntas locales y mil 200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares, quienes podrían dejar sus puestos. Aclaró que quienes estén en

“Ese es el universo de posibles despidos, no llegan ni siquiera al siete, ocho por ciento del total de los 17 mil 500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Se fortalece incluso, la relación laboral del resto de los empleados con el INE, porque se compactan las áreas administrativas”, comentó.

El secretario dijo que esta medida busca reforzar al instituto. FOTO: Presidencia.

Precisó que quienes formen parte del Servicio profesional de Carrera, serán reubicados en las diversas áreas del órgano electoral. También dijo que los recursos que se utilizarán para las liquidaciones, que, según el INE, alcanzan los dos mil 500 millones de pesos, están en los fideicomisos de los que dispone el Instituto, y que también desaparecerán quedando el fondo contingente.

El titular de la SEGOB, descartó que se le quiten facultades al INE, cuando se van a concentrar en él, al desaparecer las Juntas locales o vocalías, y una dirección se encargará de realizar un solo procedimiento sancionador.

Con información de Paris Alejandro Salazar

