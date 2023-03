Piden mantener esperanza por la pacificación en México

Guadalajara.- México habrá perdido a miles de hijos por desaparición forzada, las mujeres sufriendo violencia y discriminación, los gobiernos podrán pudrirse como narcoestado, pero los mexicanos jamás deben perder la esperanza de pacificación, aunque tarde años en concretarse, fue la gran coincidencia en las Jornadas por la Paz, Foro Magis Iteso. Participaron mujeres indígenas, víctimas de desaparición y académicos. A pesar de cualquier tragedia, se niegan a que el crimen organizado y gobernantes les arrebaten la esperanza.

“Construir esperanza de justicia no es hacernos pendejos, tratamos de sostenernos en el optimismo, si no hiciéramos esto la noche sería absoluta. Ya viene la Semana Santa, la luz de la resurrección es una vela que no cambia la noche pero hace la diferencia. Esa diferencia es la que da sentido, aunque sigue enclavada. No tener consuelos vanos, hay que subir la roca de la justicia a sabiendas que va a volver a caerse”, externó Javier Sicilia ante jóvenes estudiantes, explicó que se están cumpliendo 12 años del asesinato de su hijo, pero eso permitió visualizar el fenómeno de la violencia en el país, así como las desapariciones dejando en evidencia que no sirve la Ley de Víctimas.