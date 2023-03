VIDEO | Sujetos propinan brutal golpiza a policía, lo azotan contra el piso y lo dejan inconsciente

El respeto para las autoridades ha quedado en el olvido en el estado de Puebla, donde unos sujetos en estado de ebriedad golpearon hasta que se cansaron a dos policías en plena calle, uno de ellos se encuentra grave después de que los malhechores lo azotaron contra el suelo.

Ya se ha visto en anteriores ocasiones, en las que algunos ciudadanos con tal de no enfrentar a la justicia por sus actos, agreden a elementos policíacos para huir y no ser arrestados cuando cometen algún crimen, así ocurrió en dicho estado y la policía no tuvo manera de controlar los hechos.

En los hechos que quedaron registrados en una cámara de seguridad en calles de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas se muestra el preciso momento en el que los oficiales de la policía municipal se acercaron a unos hombres que se encontraban presuntamente tomando bebidas alcohólicas en plena calle.

Sin embargo, después de cruzar algunas palabras uno de los individuos comenzó a golpear a uno de los oficiales y lo acorraló con la patrulla, en ese momento 2 de los agresores toman de los brazos a un policía y lo alejan de la escena, mientras que al otro entre otros dos individuos lo golpean de manera brutal e incluso lo azotan con el asfalto.

Después de unos minutos de la tremenda golpiza los hombres dejan al oficial tirado mientras que los sujetos que habían salido de escena vuelven al parecer junto al policía que retiraron del lugar. Es ahí cuando comienza a pedir refuerzos para atener a su compañero, quien ya no tiene movimiento en el suelo.

Durante los hechos nadie pudo intervenir y los cuatro hombres se dieron a la fuga después de cometer los actos, por el momento no se ha detenido a los inculpados y tampoco se ha identificado su identidad.

