Hugo López-Gatell será el nuevo zar contra las adicciones

Después de ser la voz del gobierno federal para informar sobre la pandemia de la Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo zar contra las adicciones a las drogas en el país.

El anuncio lo dio este martes en la mañanera en Palacio Nacional, después de que se dio a conocer el arranque de una campaña contra el consumo de drogas que será implementada en las escuelas públicas del país.

“Aprovecho para decir que en prevención de adicciones, sobre esto, pero en general, ya todos los martes va a estar con nosotros el doctor Hugo López Gatell, todos los martes en prevención de adicciones, es un tema para orientar sobre la campaña”, dijo.

López-Gatell informará los martes sobre este asunto. FOTO: Presidencia.

La campaña contra las adicciones de drogas es una de las dos prioritarias para el gobierno de López Obrador que difunden en medios masivos, la otra es sobre “la buena alimentación”.

Previamente, López Gatell explicó que la actual administración del gobierno federal intensificó su campaña contra las adicciones y el bullying en escuelas del país desde la “Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz” que presentaron el 5 de julio del 2019.

“Esta estrategia, para que todo mundo lo recuerde, es una estrategia de nuevas redes sociales a partir de la reconstrucción del tejido social, a partir de la inclusión. Por eso la estrategia, aunque tiene un enfoque particular hacia la prevención de adicciones, se llama Juntos por la paz porque la manera de construir paz es construyendo tejido social, convivencia social”, expuso el funcionario.

AMLO pide recomponer el núcleo familiar

Fortalecer el núcleo familiar y reafirmar valores, es la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el acoso escolar conocido como bullying. En la mañanera, dijo que uno de lo “errores” del movimiento de izquierda se enfocó a a lo social y lo colectivo dejando de lado el aspecto familiar.

“Lo que yo sostengo es que debemos fortalecer el núcleo familiar, Reitero, la familia es la institución más importante de seguridad social y tenemos que mantener integrada la familia y mantener valores y seguir dando atención a los hijos, Los abuelos ayudan mucho en la costumbre de las tradiciones de la familia mexicana, cuando hay diferencias entre parejas los que entran a atender a los nietos son los abuelos”, expuso.

“Todo eso lo tenemos que fortalecer, valorarlo, uno de los errores que se cometieron en la izquierda es que nos importaba más lo comunitario, lo social, lo colectivo, y le dejamos el importante asunto de la familia, sobre todo en nuestro país, porque con todo respeto en México tenemos esa fortaleza, esa dicha de tener una familia con costumbre, con tradiciones, muy solidarias, muy fraternas”, indicó.

El presidente destacó la unidad familiar que existe en la sociedad mexicana, lo que impidió la descomposición durante el periodo neoliberal.

“Si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros, si no fuese por esa integración familiar el país se hubiese descompuesto aún más durante el periodo liberal porque todo fue enfocado a lo individual, a lo material y al individualismo, a triunfar a toda costa sin escrúpulos Morales de ninguna índole, a no voltear a ver al de al lado, a no llevar a la práctica el amor al prójimo”, acotó.

Indicó que es “muy importante mantener unida a las familias y eso será de mucha ayuda para todo, exaltar eso, tenerlo presente, decía yo que le dejamos el asunto de la familia la derecha, imagínense a los conservadores”.

Con información: Noemí Gutiérrez

