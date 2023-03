Hoy no circula por contingencia ambiental, 28 de marzo: qué autos descansan este martes en la CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que, la tarde de este lunes 27 de marzo, que se suspendió la contingencia ambiental en la Zona del Valle de México, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia. Por ello, la dependencia también canceló las restricciones del doble Hoy No Circula que se habían estado aplicando en la capital del país.

De acuerdo con la CAMe, el sistema de alta presión que se ubica sobre el centro del país perdió intensidad en forma gradual durante el día, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento, junto con entrada de humedad desde el Pacífico hacia el Valle de México. Por estas razones ya no fue necesario aumentar las restricciones a la circulación de vehículos y el calendario de Hoy No Circula aplicará manera regular; de esta manera, los vehículos con engomado 0 y 00 podrán circular, mientras que los autos que descansan son los siguientes.

No fue necesario aumentar las restricciones a la circulación de vehículos. Foto: cuartoscuro.

¿Qué autos no circulan el 28 de marzo?

Automóviles con holograma 1 o 2, con engomado rosa y terminación de placas en 7 y 8 .

y terminación de . Que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letra

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Edomex:

El calendario se aplica de forma regular. Foto: CAMe.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

SIGUE LEYENDO

Suspenden la Contingencia Ambiental en el Valle de México

Continuará contingencia ambiental en CDMX el lunes 27 de marzo; ¿qué autos no circulan?

Metro CDMX Línea 3: en lunes de contingencia, reportan servicio lento y estaciones llenas