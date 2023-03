Chiapas: marchan para exigir la búsqueda de autoridades ejidales desaparecidas

Las familias de siete autoridades ejidales de Nueva Libertad, municipio de Frontera Comalapa, reportadas como desaparecidas el pasado miércoles, tomaron las calles de la capital de Chiapas para exigir que se inicien las labores de búsqueda.

Se trata de Jordán Gordillo Genovés, comisariado ejidal; Hernán Aguilar, Luis González, Reymundo Sandoval, José Marín, Yovani Vázquez y Axel Martínez, quienes viajaban a bordo de un vehículo Dodge RAM color rojo.

“Iban de paseo”, dijo uno de los manifestantes durante el mitin a las afueras del Palacio de Gobierno. Por razones de seguridad las familias pidieron a los medios de comunicación no difundir nombres ni especular en torno al caso.

Los inconformes exigieron hablar con el gobernador Rutilio Escandón

FOTO: Especial

El viaje que iniciaron fue planeado hace una semana, pues pasarían por varios destinos, entre ellos la zona arqueológica de Toniná, en Ocosingo; las Cascadas de Aguazul, para al final llegar a Palenque. Pero no lo lograron.

Dos vehículos salieron a las 9:00 horas de Nueva Libertad, el Dodge RAM 700 color rojo y un Jetta, “llevaban comida, pasaron a comprar tortillas en Chamic y por ahí desayunaron, se pararon en el desvío de Cruz Ocaña”, señalaron.

El Jetta se separó momentáneamente de la RAM para pasar a dejar a una persona a la terminal de Comitán; pero se volverían a encontrar minutos más tarde en el crucero hacia Altamirano.

En el entronque hacia los Lagos de Montebello, municipio de La Trinitaria, una camioneta blanca se le atravesó varias veces al Jetta que ya iba solo, pero los tripulantes no le tomaron importancia, pues creyeron que se trataba de una persona en estado de ebriedad.

Después de las diligencias acordadas, las personas del Jetta se comunicaron con las autoridades que viajaban en la RAM para encontrarse como acordaron previamente, pero éstas ya no respondieron ni llamadas ni mensajes.

En las investigaciones que las familias iniciaron por su cuenta, encontraron una imagen de la RAM roja pasando por la garita de Comitán. Después de ese momento, consideran que sucedió la desaparición.

Sin respuestas

Las personas que este lunes marcharon de la Diana Cazadora a la Plaza Central de la ciudad para exigir justicia, hicieron hincapié en que los desaparecidos son personas trabajadoras, “es el comisariado y su comité que han hecho un buen trabajo, nosotros en la colonia no nos metemos en problemas, somos tranquilos”.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Frontera Comalapa donde pidieron ser escuchados, mientras tanto dijeron que continuarán en la búsqueda de manera independiente y tocando puertas porque hasta ahora ni el Comité Estatal de Búsqueda se ha acercado y no obtienen información de la Fiscalía.

Los manifestantes fueron atendidos por un representante del gobierno

FOTO: Especial

Después de la manifestación fueron atendidos por un representante de gobierno, “vamos a buscar al gobernador, Rutilio Escandón, es con él con quien queremos hablar”.

“Queremos que ya estén en nuestras casas porque no sabemos si ya comieron, no sabemos nada de ellos y eso nos preocupa”, además reconocieron que la violencia ha incrementado en la zona, pero no tienen noción de quién o quiénes pueden estar detrás de la desaparición.

“Hemos preguntado y nadie nos da razones únicamente la información que dice tener la Fiscalía y es lo que difundieron en las fichas de búsqueda”, lamentaron.

De acuerdo con habitantes de Frontera Comalapa, hace unos meses, el Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación se disputaban el control del territorio, por ello la zona, partiendo del citado municipio, pasando por Altamirano, La Trinitaria hasta llegar a Comitán, se ha convertido en uno de los focos rojos por el incremento de la violencia.

