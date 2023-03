Con lleno total transcurre segundo día del Festival Intermunicipal Atzán 2023

Por segundo día consecutivo, el foro principal del Festival Internacional de las Artes Atzán 2023 Edición Intermunicipal, fue invadido por un público entusiasta que coreó las canciones de Mario Bautista a lo largo de hora y media.

Los gritos de las y los fans del cantante juvenil hicieron sentir su energía en el Palacio Municipal desde una hora antes de iniciar el concierto. Para las 20:00 horas, el coro de “Mario, Mario, Mario” impulsó al artista a salir para enloquecer al público y comenzar la fiesta.

Entre canciones como “Sofía”, “Perdón” y “Mal de amores”, el cantante mexicano que cuenta con casi 20 millones de seguidores en todas sus redes sociales creó la atmósfera propicia para acompañar cada una de sus interpretaciones con un coro de 15 mil almas.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, entregó la estatuilla de la Diosa Atzán a Mario Bautista y le reconoció su talento y la conexión que tiene con su público.

“Eres un gran artista y es un gran gusto tenerte aquí. En todos los festivales he conocido a muchos artistas, pero quiero decir una cosa muy importante: de Mario Bautista me ha cautivado su sencillez y su amabilidad, es lo que te hace más grande. Gracias por venir y engalanar nuestro festival, espero que nos sigas acompañando no esta vez, sino muchas veces”, le dijo Rodríguez Villegas.

El cantante respondió con una sonrisa y un fuerte abrazo al Presidente, para quien organizó un coro de “Pedro, Pedro, Pedro” y agradeció la invitación al Festival Internacional de las Artes Atzán 2023 Edición Intermunicipal.

“Si Atizapán quiere que venga, yo vengo todos los años. De corazón les quiero decir gracias por acompañarme desde el principio; gracias, de corazón. Sin ustedes nada de esto sería posible. Todo lo que hago lo hago por ustedes”.

Bautista ofreció una de sus canciones más conocidas como “Baby Girl” y una de las más recientes como “Brindo” y cerró su espectáculo con tres canciones más, luego de que el público coreó su nombre para que apareciera de nuevo en el escenario.