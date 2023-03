Presentan cursos intensivos en oficios de la industria audiovisual

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, junto a diversos organismos, dependencias y representantes de la industria audiovisual en el país, presentó en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cosmos el primer Boot Camp “Intensivo de capacitación de cursos de cine”, que tiene como propósito dar a jóvenes la preparación y certificación en oficios técnicos que les permita trabajar profesionalmente en filmaciones.

Se trata de un esfuerzo en el que la Secretaría de Cultura colaboró con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Comité de Gestión de Competencias de la Industria Fílmica, integrado por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), la Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI), los miembros honorarios del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

La secretaria de Cultura local, Claudia Curiel de Icaza, agradeció a todos los aliados que han trabajado con la dependencia para fortalecer la formación cinematográfica en la capital, toda vez que la Ciudad de México se ha colocado como la capital audiovisual de América Latina, razón por la cual, consideró, es necesario reforzar la continuidad de sus oficios.

Resaltó que la capital del país diariamente realiza grandes producciones cinematográficas, televisivas y de comerciales, para las cuales se requieren personas con experiencia, no solamente actoral o de dirección.

“Si no estudiaste en el CCC o en el CUEC, se vuelve muy pequeña la élite que trabaja en la industria. Y no todos quieren ser directores, entonces con este Intensivo se trata de dar otras opciones de profesionalización técnica y abrir las oportunidades laborales para los jóvenes que se quieren dedicar a la industria audiovisual”, expresó Curiel de Icaza.



El presidente de CANACINE, Avelino Rodríguez, afirmó que 70 por ciento del costo de un proyecto cinematográfico se va a la gente, es decir, al engranaje humano que hay en la industria; "así nos dimos cuenta de que la capacitación y formación técnica no estaba a la par de las exigencias”, dijo.

La directora general del IMCINE, María Novaro, celebró este proyecto de formación en una industria que está creciendo con fuerza en el país, pues “el cine mexicano está mejor que nunca. Está vivo, está fuerte, y está produciendo más diversamente que nunca, tanto en la Ciudad de México, que se ha vuelto muy importante para las locaciones, como en otros estados de la República en los que se están formando muchos técnicos de la cinematográfica”.

La directora de la Motion Picture Association (MPA) en Latinoamérica, Carla Sánchez Armas, que conforman diversos estudios como Netflix, Prime Amazon, HBO y Paramount, entre otros, destacó que se está logrando un programa para capacitar a técnicos indispensables para cualquier filmación y para atraer producciones internacionales.

“Formaliza a una industria que contribuye enormemente a la economía nacional, a la generación de empleos, a la proyección de nuestra cultura e identidad, y por supuesto a crear un legado más grande de nuestros destinos turísticos a través de la pantalla”, aseguró Sánchez Armas.

En la presentación estuvieron el director del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México (PROCINECDMX), Cristián Calónico; el director General de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, Guillermo Saldaña Puente; el director del Centro de Capacitación Cinematográfica, Alfredo Loaeza, y Eréndira Ibarra de los Estudios Gabriel García Márquez.

El Boot Camp “Intensivo de capacitación de cursos de cine” se realizará del 27 al 31 de marzo; tendrá como salón para la teoría la FARO Cosmos, mientras que la parte práctica se realizará en los Estudios Gabriel García Márquez en donde se aplicarán los conocimientos aprendidos para la realización de un video en el que participarán actrices y actores de Casa Azul.

El programa se dividirá en tres Estándares de Competencia que están publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cada uno para 20 alumnos que recibirán clases de profesionales en activo de los gremios de filmaciones, como Carlos Taibo, Bernardo Jasso, Terry Fernández, Moisés Pérez Fernández y Mariana Gironella.

Dichos Estándares de Competencia son: Realizar la búsqueda de locaciones para industria cinematográfica y audiovisual, Generación y seguimiento de la documentación para la logística de los departamentos: reparto, extras y equipo técnico, así como Colocación de luminarias en set, cajas de distribución y líneas eléctricas en locación y foros.

Los participantes que concluyan el curso en cualquiera de los tres Estándares recibirán una certificación y entrarán a una plataforma, que además de que será una base de datos, funcionará como una bolsa de trabajo.

Tras el lanzamiento del Boot Camp, el presidente de la Asociación de Asistentes de Dirección Cinematográfica, Bernardo Jasso, fue el encargado de dar a los primeros aspirantes y a los interesados una charla de iniciación a la industria audiovisual en la que ofreció una panorama general sobre la realidad dentro de las filmaciones.

Aseguró a los jóvenes que, actualmente, es un momento ideal para adentrarse en el mundo de la industria cinematográfica, audiovisual y filmaciones, pues con la cantidad de producciones que se realizan en México es más fácil encontrar trabajo y con una formación profesional se abren las posibilidades de crecer laboralmente.

Finalmente se hizo una invitación para que las personas interesadas en estos cursos se inscriban en el sitio digital de CANACINE, pues aunque el cupo es limitado se activará una lista de espera en caso de que alguien ya inscrito no se presente.