Osorio Chong: "Alito" Moreno tiene secuestrado al PRI y pacta con Morena

Este miércoles 22 de marzo, Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, luego de que legisladores de ese instituto político solicitaran una reunión extraordinaria para buscar su remoción; sin embargo, al salir, el extitular de la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Enrique Peña Nieto, dijo que aunque dejaba la coordinación, no les daría el gusto de abandonar el PRI.

En la reunión, en la que se discutió su destitución, estuvieron presentes los legisladores Mario Zamora, Sylvana Beltrones, Claudia Anaya, Verónica Martínez, Manuel Añorve y Jorge Carlos Ramírez Marín. Al concluir, Osorio Chong ofreció una conferencia de prensa, en la que confirmó que tras las presiones de senadores aliados a Alejandro Moreno, tomó la decisión de dejar el liderazgo del grupo parlamentario, pero continuaría como militante del tricolor para mantener las impugnaciones contra el dirigente nacional del PRI.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, señaló al líder priista como el responsable de su remoción y aseguró que "Alito" habría utilizado a Manuel Añorve y Mario Zamora para presionar a otros compañeros y removerlo de su cargo. Asimismo, calificó de "ilegal" dicha reunión.

Osorio Chong continuará con las impugnaciones

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de invalidar la reforma a los Estatutos del PRI impulsada por Alejandro Moreno para extender su mandato al frente del tricolor hasta 2024, que lo obliga a dejar la dirigencia el próximo 18 de agosto, se quedó muy molesto y comenzó a fraguar este golpe contra él.

Sin embargo insistió en que continuará señalando los acuerdos que "Alito" tiene con Morena y con el gobierno, pero también "con el rescate de mi partido, que lo tiene secuestrado y ha ido estado por estado poniendo a amigos en las dirigencias", apuntó.

Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación parlamentaria del PRI. Foto: Cuartoscuro

"Lo único que le interesa es lo suyo, el tener al PRI de escudo para lograr el control absoluto y por supuesto las decisiones importantes de mi partido, y pues con ello llevándolo al fracaso, hemos perdido todas las elecciones, eso es lo que ha ocurrido con la dirigencia de Alejandro Moreno", manifestó.

Cabe recordar que el exsecretario de Gobernación se opuso a "Alito" Moreno al mostrar su apoyo a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para conservar a los militares en las tareas de seguridad pública y cuando realizó algunas modificaciones a los Estatutos del PRI para extender su dirigencia hasta 2024.

No renunciará a su militancia

El extitular de la Segob indicó que no se irá a otra bancada porque "eso sería dejar a mi partido", pero tomará decisiones que le permitan seguir con su proceso legal en contra del dirigente nacional del PRI.

"Hay un enojo completo con Alejandro Moreno, bueno hasta los que no son priistas, porque lo señalan de sus acuerdos que tiene en la búsqueda de su protección ante los señalamientos que tiene en su paso por el estado de Campeche", dijo.

Agregó que como él vota por lo que le sirve al país y no por lo que le sirve a "Alito", se tomó esta decisión; sin embargo, aseguró que no se aferra a los espacios y estará donde le permitan seguir con las impugnaciones y donde no puedan atacar sus libertades y derechos como militante, para lograr que en agosto, Alejandro deje el PRI.

El extitular de la Segob dijo que continuará con las impugnaciones contra "Alito". Foto: Cuartoscuro

En cuanto a las elecciones que están en puerta en el Estado de México y en Coahuila, dijo que al hoy dirigente del tricolor solo le interesan "sus pretensiones", ya que hacer este movimiento en esta coyuntura muestra su "poco tamaño político" y su "poco interés" ante el proceso electoral que están en juego.

"Afortunadamente tenemos a una gran candidata (Alejandra del Moral Vela ), que está llegando hasta el pensamiento y corazón de los mexiquenses, y yo estoy seguro que vamos a ganar", expresó.

Manuel Añorve lo sustituirá

Tras la renuncia de Osorio Chong como coordinador de los senadores del PRI, ocho legisladores realizaron una Asamblea Extraordinaria para elegir a su sustituto, que será Manuel Añorve Baños, expresidente municipal de Acapulco, Guerrero. Su designación contó con el voto de ocho de los 12 legisladores.

Tras la noticia, el senador guerrerense dijo a través de sus redes sociales, que en su gestión buscaría la coordinación del diálogo interno y externo, y trabajaría en una agenda legislativa y política de cara a las elecciones en el Edomex y Coahuila.

Contó con el voto de ocho de los 12 senadores del PRI. Foto: Tw/@alitomorenoc

Con información de Misael Zavala.

