VIDEOS: a plena luz del día 5 hombres se robaron más de 250 mil pesos en figuras coleccionables

La percepción de inseguridad ha llevado a las personas a cambiar sus rutinas, desviar sus rutas e incluso implementar un sistema de videovigilancia para registrar los hechos sospechosos que ocurren en sus domicilios o negocios, todo con el objetivo de evitar ser víctimas de algún ilícito. Sin embargo, estas medidas no son suficientes y en ocasiones, los delincuentes terminan cumpliendo con su cometido. Fue así como un negocio tuvo que enfrentarse a la delincuencia luego de que cinco sujetos ingresaran a robar a plena luz del día llevándose más de 250 mil pesos en mercancía.

Fue el pasado 14 de marzo a las 12:47 horas cuando cinco hombres llegaron a la juguetería Tony's Games, ubicada sobre avenida División del Norte, en la colonia Xotepingo, alcaldía Coyoacán, de acuerdo con lo referido, a uno de los colaboradores del negocio lo metieron con violencia a la cocina, lo amarraron y lo amenazaron a punta de pistola para iniciar el atraco en la tienda en donde se venden artículos de colección de series, películas, animes, entre otros.

Los sujetos amenazaron a uno de los colaboradores a punta de pistola. | FOTO: Tony's Games

En los videos a los que tuvo acceso El Heraldo Digital, se puede ver a los sujetos dentro del local llevarse todo lo que está a la vista, lo meten en bolsas negras de basura apresuradamente para evitar ser descubiertos abren cajones, revisan repisas y sin el menor cuidado guardan todo lo que encuentran. En otra cámara se puede ver a uno de los delincuentes vaciando otro anaquel con rapidez, pero con aparente nerviosismo.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

En 15 minutos se llevaron todo lo que pudieron. | FOTO: Tony's Games

En este atraco participaron cinco hombre que llegaron en una camioneta polarizada Windstar color arena y sin placas, asimismo, fueron dos hombres los primeros en entrar y asegurar al personal, posteriormente proceden a montar la camioneta afuera y de ella descienden tres hombres más, uno con ropa color azul qué se queda afuera para vigilar que nadie se percate del robo y otros dos para ayudar a saquear la juguetería.

Las costosas figuras de colección que fueron robadas de Tony's Games

A través de su página de Facebook detallaron: "Quienes nos conocen saben que hace 5 años comenzamos sin nada y hemos trabajado día a día para tener una tienda de calidad. Todo fue robado en 15 minutos a plena luz del día, sin qué nadie se diera cuenta" asimismo, hizo un llamado a las personas a no comprar las piezas que fueron robadas, pues refirió que son fáciles de identificar. Entre los artículos robados, se encuentran:

Marcha Threezero Transformers en escala 1/6

Mezco one 12 sin cajas, Alien, Jason, Capitana Marvel, Wonder Woman, Halloween, El Cuervo, Kin Kong, niños de Halloween 3 escala 1/6 sin caja

Chucky "trick or treat" tamaño real nuevo y suelto

Iron Man Zd Toys

Hot toys Venom venomized sin caja, Jason Sideshow sin caja, Cuervo Sideshow sin caja, Batman Samurai sin caja,

Neca en caja Depredadores, Gremlins, E.T, Frankenstein, Momia, Lobo, Halloween, Jason, Godzilla, King Kong, Freddy Krueger, muñecas de ropa de tela.

Una máquina arcade

Una cafetera profesional

Una máquina de helados profesional y muchos otros artículos

Luego del primer robo fueron vistos dos sujetos sospechosos al exterior del negocio. | FOTO: Tony's Games

Los afectados interpusieron la denuncia correspondiente, sin embargo, no han habido avances en la investigación para localizar a los responsables del robo de varios productos cuyo valor en conjunto asciende a más de 250 mil pesos, no obstante, la Policía de Investigación (PDI) ya se acercó a las víctimas, así como peritos, pero aún no han habido novedades sobre los delincuentes que ingresaron a perpetrar el robo a mano armada.

Los sujetos se quedaron afuera del local. | FOTO: Tony's Games

De acuerdo con los afectados, a pesar de haber vivido una terrible experiencia de inseguridad, ésta no cesa, pues el martes por la noche sus cámaras de vigilancia captaron a dos sujetos que se acercaron al negocio de forma sospechosa, esto ocurrió el 21 de marzo a las 23:28 horas, en los videos a los que tuvo acceso El Heraldo Digital se puede ver a dos hombres llegar a las inmediaciones de Tony's Games, uno de sudadera, pantalón y gorra negra, con un cubrebocas color blanco y a otro con una chamarra roja con negro y blanco, así como una gorra blanca, éste último camina con las manos en los bolsillos, se quedaron un momento ahí hasta que llegó un auto, se subieron y se fueron del lugar.