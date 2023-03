Joven que fue entregado por reportero a la Policía de Caborca aparece muerto

En medio de los enfrentamientos que sacudieron el fin de semana la ciudad de Caborca, Sonora, un reportero entregó a un joven a elementos de la Policía Municipal local. Horas más tarde, el muchacho apareció muerto.

Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual inició las indagatorias para aclarar las circunstancias que acabaron la vida del joven de 20 años de edad, identificado como Felipe “N”.

“La mañana del lunes pasado 20 de marzo, la Fiscalía de Sonora recibió un Informe Policial Homologado sin persona presentada como víctima, ni como detenida, únicamente un documento donde se expone que quien se ostentó como ‘David Ramón’ fue entrevistado por los agentes municipales como víctima de delito de robo, narrando los hechos y que debido a ello le pidió apoyo a un comunicador, resultando ser posteriormente identificado como Felipe ‘N’”, señaló la dependencia.

La transmisión en vivo, donde se escucha al reportero entablar un breve diálogo con el muchacho que intenta escapar de las balaceras, es una de las pruebas que la Fiscalía tiene para iniciar la investigación.

En el video se muestra cómo el comunicador, quien decía que no quería tener problemas, le dice al joven que no se suba a su auto, pues no quería problemas con la autoridad. Felipe, temeroso, le suplica al reportero que no lo entregue.

“Señor, me van a matar”, le dice el joven instantes antes de que aborde la unidad de la Policía Municipal. Un día después fue encontrado muerto con una cartulina.

De acuerdo con las indagatorias, Daniela, madre de Felipe, fue informada el lunes 20 de marzo que su hijo se encontraba en la Comandancia Municipal, a donde fue a recogerlo alrededor de las 13:00 horas.

“Declaraciones de la novia establecen que Felipe permaneció en su domicilio hasta las 17:00 horas, cuando les dijo que saldría a hacer unos mandados, pero ya no regresó”, detalló la Fiscalía.

El cuerpo del joven fue encontrado en las canchas de futbol ubicadas en la calle Esther Soto, donde habría sido ultimado alrededor de las 20:30 horas del lunes 20 de marzo. Tiempo más tarde fue encontrado por las autoridades locales.

Sobre su pecho, los victimarios dejaron un mensaje en el que se le acusaba de formar parte de quienes asesinaron a un civil el domingo pasado, amenazando a otros miembros de un grupo antagónico. El cartel estaba firmado por presuntos miembros de la “Chapiza”.

Felipe era hijo de una de las personas que murió durante el enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada el pasado domingo, donde siete personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas.

