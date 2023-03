"Se creen el gobierno del mundo": AMLO rechaza el reporte EU que señala abusos a los derechos humanos en México

Los señalamientos de abuso a los derechos humanos y de corrupción en México encontrados por el más reciente reporte del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden son mentiras y politiquerías, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este martes en Oaxaca.

El mandatario dijo que este análisis forma parte de la naturaleza del país norteamericano, quien se niega a abandonar la doctrina Monroe y el Destino manifiesto, los cuales buscaban darle poderío a la nación por medio de la protección de su política interior, así como la creencia de que ese país fue elegida para demostrar su poderío y expandirse.

Aseguró que la situación no le molesta, debido a que conoce la naturaleza de las instituciones de Estados Unidos, las cuales usan la coyuntura política para buscar problemas en otros territorios y evadir sus responsabilidades.

"Se creen el gobierno del mundo", dijo.

"Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos", agregó.

El mandatario aseguró que las críticas son malintencionadas. FOTO: Presidencia.

Pidió que no se tome a mal esta declaración, debido a que no es malintencionada y pidió que se pensara en qué pasaría si su gobierno también hiciera esa clase de declaraciones en contra de Estados Unidos. Incluso, el mandatario dijo que él podría criticar que no se liberara al activista Julian Assange, responsable de WikiLeaks, una de las principales fuentes filtraciones de información de la administración norteamericana.

Añadió que también podría criticar a la nación de Biden por permitir la operación de cárteles de la droga, la llegada de narcóticos a través de la frontera, el consumo de fentanilo o la presunta persecución en contra de Donald Trump para que no aparezca en la boleta electoral.

