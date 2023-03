Otro incremento al precio de la tortilla en Tamaulipas: llega a 28 pesos el kilo

A partir de este 20 de marzo, el kilogramo de tortilla se vende en Tamaulipas hasta en 28 pesos, un peso más que la semana pasada. Esto representará un impacto al bolsillo de los consumidores y vendedores de alimentos, informó el empresario Felipe de Jesús Sosa Salas.

Desde agosto del 2022, la tortilla había sufrido un alza de 25 a 27 pesos. Ahora pasa de 27 a 28 pesos, lo que se debe a los altos costos de los insumos, aseguró el presidente de la Federación de la Industria de la Masa y la Tortilla en el Estado de Tamaulipas, Enrique Yáñez Reyes.

El pasado primero de marzo, el precio de la harina de maíz llegó a mil 600 pesos la tonelada, situación que a nivel nacional afecta a esta industria en sus costos. Asimismo, la masa se vende en 22 pesos por kilo. La diferencia entre el kilo de tortillas y el de la masa se debe al uso del gas para su realización, ya que este carburante también ha subido de precio.

La población no está contenta con el aumento al costo del kilo de tortilla, piden que intervenga la PROFECO

La población no está contenta con el aumento al costo del kilo de tortilla, piden que intervenga la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para regular el precio y no afectar la economía, así lo señala la señora Alma Rosa Cruz.

Reconoció que no le alcanza para comprar un kilo de tortillas, únicamente pide 20 pesos y de ahí tiene que rendir para toda su familia. "Compro 20 pesos ya no compro el kilo. PROFECO debe intervenir, porque no sabemos en cuánto le están comprando el maíz al campesino, en cuánto está el gas, el costo de luz, no se puede culpar al propietario de la tortillería", dijo.

Con esto, la tortilla sufre el quinto incremento entre 2022 y 2023. A su vez, los comerciantes temen que alcance la cifra de los 30 pesos en los próximos meses.

